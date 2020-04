Hofer verlängert Öffnungszeit unter der Woche auf 19 Uhr

Der Lebensmitteldiskonter Hofer lockert die coronabedingte Einschränkung der Öffnungszeiten.

Unter der Woche hatte die Kette seit 30. März nur bis 18.00 Uhr geöffnet. Ab 27. April sind die österreichweit mehr als 500 Hofer-Filialen wieder bis 19.00 Uhr offen, am Samstag weiterhin bis 18 Uhr.

Man wollen den berufstätigen Kunden „einen stressfreien Einkauf ermöglichen“, so der Diskonter am Freitag in einer Aussendung. Vor der Coronakrise hatte Hofer bis 20.00 Uhr geöffnet. Wegen der gesunkenen Kauffrequenz der Kunden infolge der Coronavirus-Pandemie haben die heimischen Supermarktketten ihre Öffnungszeiten reduziert.