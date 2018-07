Hoffen auf Wolken zum EM-Auftakt

Gestern startete in den Niederlanden die Beachvolleyball-EM. Heute greifen die drei heimischen Duos Clemens Doppler/Alexander Horst, Tobias Winter/Julian Hörl sowie Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig ins Geschehen ein. Die größten Hoffnungen liegen auf den Vize-Weltmeistern von Wien.

Aufschlag vor Riesenschiff

„Die Vorfreude ist groß auch wenn die Herausforderung gewaltig ist“, meinte Horst vor dem ersten Auftritt am Centercourt von Rotterdam, der direkt vor einem Kreuzfahrtschiff aufgebaut ist. Aber nicht nur die Kulisse ist etwas gewöhnungsbedürftig, sondern auch die Bedingungen, die zum Auftakt gegen die Lokalmatadore Jannes van der Ham/Sven Vismans herrschen könnten — nämlich wegen der tiefstehenden Sonne zum Anpfiff um 20.30 Uhr. „Der Court ist so ausgerichtet, dass man von 19.30 bis 21.15 auf einer Seite so gut wie blind agieren muss“, erklärte der Oberösterreicher Doppler. Das Training zu dieser Zeit sei nur „mäßig lustig“ gewesen. Ich hoffe ernsthaft auf bewölkte Bedingungen.“

So oder so — zwei Wochen vor dem Major-Turnier in Wien will das an Nummer drei gesetzte ÖVV-Duo seinen Medaillensatz erweitern. Zusammen holten die beiden 2014 Bronze, Doppler krönte sich 2003 und 2007 zum Europameister, holte dazu 2010, wie Horst 2009, Silber.