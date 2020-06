Hoffnung auf Kompromiss bei neuen Brexit-Gesprächen

Vor der nächsten Runde der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU gibt es Hoffnung auf eine Annäherung. Der Leiter des britischen Fischerei-Dachverbandes NFFO, Barrie Deas, erklärte zwar am Dienstag, eine Einigung beim besonders strittigen Thema Fischfang sei zwar nicht bis Ende des Monats zu erwarten, wohl jedoch bis Ende des Jahres, “vermutlich im September oder Oktober”.

Zuvor hatte die Zeitung “Times” unter Berufung auf EU-Insider von möglichen Kompromiss-Ansätzen bei den Fischerei- und Handelsvorschriften berichtet. Der “Financial Times” zufolge plant Premierminister Boris Johnson noch in diesem Monat ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die neue Verhandlungsrunde soll bis Freitag laufen. Gegenwärtig stecken die Gespräche über das künftige Verhältnis in einer Sackgasse. Großbritannien hat die EU am 31. Jänner verlassen. Bis zum Ende des Jahres gilt eine Übergangsfrist, in der maßgebliche Regelungen weiter Bestand haben und bis zu deren Ende ein neues Freihandelsabkommen vereinbart werden soll.

Das zähe Ringen um die künftigen Beziehungen der Europäischen Union zu Großbritannien schürt Sorge im Europaparlament. “Wir stehen kurz vor dem Moment der Wahrheit”, erklärte der SPD-Handelsexperte Bernd Lange am Dienstag zum Auftakt der vierten Verhandlungsrunde.

Sollte auch diese Woche in wichtigen Fragen wie Wettbewerbsbedingungen, Arbeitnehmerrechte, Verbraucherschutz, Sicherheit und Fischerei nichts erreicht werden, “müssen wir uns auf einen ungeregelten, einen harten Brexit zum 1. Jänner 2021 einstellen”, warnte Lange. Die britische Regierung scheine ganz bewusst mit einem Scheitern der Verhandlungen zu spielen.

Auch der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber appellierte an die britische Seite, sich zu bewegen und “nicht ständig Maximalforderungen” zu wiederholen. “Andernfalls wird es eng mit einem Abkommen bis Jahresfrist”, meinte Ferber. Ohne ein klares Bekenntnis Großbritanniens zu fairen Wettbewerbsregeln könne es kein Abkommen geben.

Von beiden Seiten forderte er mehr Augenmerk auf die Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen. Da Großbritannien der wichtigste Finanzplatz in Europa sei, könne der Brexit große Auswirkungen auf die Finanzstabilität haben. “Es kann nicht sein, dass tagelang über Details der Fischereiabkommen gebrütet wird, die Finanzstabilität aber keine Rolle spielt”, erklärte Ferber.

