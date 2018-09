Hoffnung auf neues Tauwetter verpufft

Recep Tayyip Erdogan hat die Chance auf das von ihm wegen der türkischen Wirtschaftsmisere erhoffte Tauwetter mit Deutschland vertan. Der türkische Präsident kam den Gastgebern beim Staatsbeusch in Berlin am Freitag nicht nur in keinem Streitpunkt entgegen, sondern sorgte auch für einen Eklat: Er drohte, eine Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) platzen zu lassen, weil daran der ins deutsche Exil geflüchtete türkische Journalist Can Dündar teilnehmen wollte. Um diplomatische Verwicklungen zu vermeiden, verzichtete Dündar auf die Teilnahme. Erdogan bestand auf der Auslieferung des früheren Chefredakteurs der regimekritischen Zeitung Cumhuriyet und bezeichnete ihn als „Agenten“, der wegen Verrats von Staatsgeheimnissen verurteilt worden sei. Cumhuriyet hatte enthüllt, dass die Türkei Islamisten in Syrien Waffen geliefert hat.

Zu einem weiteren Eklat kam es, als deutschen Sicherheitskräften einen türkischer Reporter abgeführten, der ein T-Shirt mit dem Slogan „Freiheit für Journalisten“ trug. Die Securitys wollten so vermeiden, dass sich Erdogans Leibwächter auf den Reporter stürzten.

Nur wenigen war ein Erdogan-Affront gleich nach der Ankunft in Berlin am Vorabend aufgefallen: Er streckte seine zum Gruß der Muslimbruderschaft geformte Hand aus der Staatskarosse.

Merkel sprach von weiterhin „tiefgreifende Differenzen“ und nannte die Lage der Pressefreiheit und der Menschenrechte. Sie mahnte zu einer raschen Lösung für in der Türkei inhaftierte Deutsche.

Zugleich betonte sie aber gemeinsame Interessen: „Wir haben vieles, was uns eint“, sagte sie und verwies auf die Nato-Partnerschaft, die Migration und den Kampf gegen Terrorismus.

Merkels Forderung nach Freilassung der fünf Deutschen quittierte Erdogan mit einem Verweis auf die „unabhängige türkische Justiz“. Die Unabhängigkeit der deutschen Justiz kümmert ihn dagegen nicht. Sonst hätte er nicht erneut von Berlin die Auslieferung von Anhängern der Gülen-Bewegung verlangt. In Deutschland lebten Hunderte Anhänger der „Terrororganisation“, sagte er. Erdogan macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. Medienberichten zufolge habe der türkische Geheimdienst MIT den Deutschen eine Liste mit den Namen 69 „Terrorverdächtigen“ übergeben. Einer von ihnen ist der Journalist Can Dündar…

In Berlin kam es zu einer Großdemonstration unter dem Motto „Erdogan not welcome“. Der Präsident beendet heute seinen Staatsbesuch in Köln, wo er eine Großmoschee eröffnen wird.