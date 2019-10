Hoffnung im Ukraine-Konflikt

Fortschritt im Ringen um Frieden in der Ostukraine: Vertreter der ukrainischen Regierung und der prorussischen Separatisten aus Luhansk und Donezk unterzeichneten am Dienstag eine Vereinbarung über einen Sonderstatus der umkämpften Regionen. Damit sei der Weg frei für ein Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format mit Frankreich, Deutschland, der Ukraine und Russland, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Die von Russland unterstützten Separatisten verstehen die Vereinbarung so, dass der Sonderstatus vorerst vorübergehend gilt, bald Wahlen unter Beobachtung der OSZE abgehalten werden und es anschließend zu einer Entwaffnung kommt. Nach der Anerkennung des Urnengangs durch die OSZE soll es zu einem dauerhaften Sonderstatus kommen. Dagegen sagte Selenskyj, dass es demokratische Wahlen unter vorgehaltenen Sturmgewehr-Läufen nicht geben könne.

Seit dem Machtwechsel in Kiew im Frühling gibt es international die Hoffnung, dass mit Selenskyj Frieden in der Ukraine möglich ist. Am 7. September hatten neide Länder je 35 Gefangene ausgetauscht. Das war international als Zeichen möglicher Fortschritte zur Lösung des Konflikts gewertet worden.

Auf der Suche nach Frieden ist aber noch mit viel Widerstand der radikalen Kräfte auf beiden Seiten zu rechnen. So demonstrierten Dienstagabend in Kiew ukrainische Nationalisten gegen Selenskyjs Vereinbarung mit den ostukrainischen Rebellen.