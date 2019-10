Hofübergabe beim OÖ Bauernbund: Johanna Haider neue Landesbäuerin

Bei der Versammlung der Bezirksbäuerinnen am vergangenen Dienstag in Sierning legte Landesbäuerin LAbg. Annemarie Brunner ihre Funktion nach 17 Jahren in jüngere Hände. Als Nachfolgerin wählten die Bäuerinnen mit 100 Prozent Zustimmung Johanna Haider, die in Engerwitzdorf mit ihrem Mann und vier Söhnen den „Gratzerhof“ im Nebenerwerb bewirtschaftet.

„Wir haben eine Schafhaltung mit Direktvermarktung“, sagt die neue, 49-jährige Landesbäuerin. „Ich möchte eine Botschafterin für die Landwirtschaft sein, für unsere bäuerliche Arbeit und für die wertvollen heimischen Lebensmittel.“ Vor allem in der aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussion um den Klimawandel sieht Haider die Landwirtschaft als Problemlöser. Vor allem die regionale Lebensmittelproduktion in kleinsturukturierten Familienbetrieben sei gelebter Klimaschutz.

Als Haiders Stellvertreterinnen, die traditionellerweise aus den vier Viertel Oberösterreichs kommen, wurden Gabriele Stieglmayr (Innviertel), Anita Strassmayr (Hausruckviertel), Ursula Forstner (Traunviertel) und Johanna Miesenberger (Mühlviertel) im Amt bestätigt.

„Dieser Generationenwechsel war langfristig abgestimmt, um die Weichen vor den kommenden Wahlen 2021 rechtzeitig zu stellen und er erfolgte in gewohnter Harmonie“, streute Agralandesrat Max Hiegelsberger den Landesbäuerinnen Rosen. „Für beide gilt: Sie sind und waren vorbildliche Wegbereiterinnen für die Anliegen und die Zukunft der Bäuerinnen.“

In einem kurzen Rückblick betonte Brunner die Wichtigkeit des Dialogs mit den Konsumenten. Stolz ist Brunner auf die Broschüre „Der Natur auf der Spur“, die 60.000 Mal verschickt wurde und Anregungen für das Spiel der Kinder im Freien vermittelte.