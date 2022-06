Hofübergabe in der oö. Industrie

Stefan Pierer hat sich gleich am ersten Tag der Hofübergabe als neuer Chef der Industriellenvereinigung Oberösterreich für eine TU Linz starkgemacht.

„Wir brauchen diese technische Uni – das ist eine Jahrhundertchance, um an Fachkräfte zu kommen“, sagte Pierer am Montag in der voestalpine-Stahlwelt. Der Arbeits- und Fachkräftemangel sei eines der drängendsten Probleme der nächsten Jahre.

Pierer folgt Axel Greiner, der neun Jahre lang Präsident der IV OÖ war. Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierte dem neu gewählten IV OÖ-Präsidenten. Dieser kenne als Chef der Pierer Mobility AG und damit als Mastermind hinter der weltweiten Erfolgsmarke KTM die Bedürfnisse der heimischen Industriebetriebe genau und sei ein führender Vertreter der starken oö. Wirtschafts- und Industrieregion.

Die heimischen Industriebetriebe seien als große Arbeitgeber und Innovationstreiber wesentlich für den Wohlstand im Land und zeigen auf, „wie man auf der ganzen Welt erfolgreich sein kann“, sagt Stelzer. Wesentliches Erfolgsrezept sei das gemeinsame Gespräch und Arbeiten für den Standort – ein Rezept, das auch der neue IV-OÖ-Präsident in das Zentrum seiner Ausführungen gestellt hat.