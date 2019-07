Hohe Erwartungen an Lagarde

Von Oliver Koch

Die oberösterreichische Bankenszene äußert sich prinzipiell positiv zur Bestellung von Christine Lagarde als künftige Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), weist aber auch auf dringende Handlungsfelder für die bald oberste Euro-Hüterin hin. So mein RLB-Oberösterreich-Generaldirektor Heinrich Schaller, dass die EZB in den vergangenen Jahren „den Markt mit Geld überschwemmt und es in Zeiten der Hochkonjunktur verabsäumt hat, die Zinsen zu erhöhen“. Es bleibe daher zu hoffen, „dass die neue EZB-Chefin einen Ausweg aus dieser Nullzinsen-Politik findet“, so Schaller.

Nicht hundertprozentig zufrieden zeigt sich Michael Rockenschaub, Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich: „Das Ende der übermäßigen Schuldenpolitik ist aus unserer Sicht das vorrangige Ziel. Deshalb wäre mein Favorit der Präsident der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann gewesen. Es ist zu hoffen, dass auch unter Lagarde die Minuszinsen und somit die Enteignung der Sparer bald ein Ende haben.“ Lagarde brächte langjährige Erfahrung durch ihre Funktion als Leiterin des Internationalen Währungsfonds mit. Als IWF-Chefin habe sie jedenfalls gezeigt, „dass sie zwischen divergierenden Interessen vermitteln kann“.

Krisenmanagerin

Andreas Mitterlehner, Generaldirektor der Hypo Oberösterreich, geht davon aus, „dass unter Lagardes Präsidentschaft die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank weiter fortgesetzt beziehungsweise wieder verstärkt werden wird. Das bedeutet, dass die Zinsen weiterhin niedrig bleiben werden, um die Wirtschaft in Europa zu unterstützen“. Die Aktienmärkte hätten das in den letzten Tagen positiv aufgenommen.

Andreas Pirkelbauer, Vorstandsmitglied der Volksbank Oberösterreich strich hervor, dass sich Lagarde in den vergangenen Jahren als Krisenmanagerin des IWF hervorgetan habe, „eine Qualifikation, welche auch für die EZB unerlässlich ist“. Einen Ausgleich zwischen den einzelnen unterschiedlichen Interessen in der Europäischen Währungsunion zu finden, wird laut Pirkelbauer „eine der größten Herausforderungen sein, welcher sich Lagarde stellen wird müssen“.

Und Christoph Wurm, Generaldirektor der VKB-Bank, sprach gleich den Wunsch nach einer Änderung der Zinspolitik an. Prinzipiell würde mit Lagarde eine äußert kompetente und erfahrene Finanzmanagerin die EZB führen. „Deshalb ist die Nominierung für uns sehr positiv. Als oberösterreichische Regionalbank geben wir ihr den Wunsch und die Erwartung mit, dass sie zu einer vernünftigen Zinspolitik zurückkehrt. Damit würden Finanzstabilität und Wirtschaftsentwicklung in Europa abgesichert und wirtschaftliche Impulse für Menschen und Unternehmen in Oberösterreich gesetzt“.