Hoher Blutzoll am Wochenende auf Oberösterreichs Straßen

MÜNZKIRCHEN/UTZENAICH/SCHÖNAU/LENGAU — Eine regelrechte Todesserie auf Oberösterreichs Straßen hält seit Freitagabend die Einsatzkräfte in Atem. Sonntagfrüh endete die Flucht eines 23-jährigen Pkw-Fahrers vor einer Polizeikontrolle in Münzkirchen in seinem Heimatbezirk Schärding für ihn tödlich.

Der Mann ignorierte gegen 3.15 Uhr das Haltezeichen eines Beamten und gab Gas. Die Polizisten verzichteten auf eine Verfolgung und veranlassten statt dessen per Funk eine Fahndung. Aber noch bevor er angehalten werden konnte, kam der 23-Jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Straße und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Feuerwehr barg den schwer verletzten Lenker, der nicht angegurtet gewesen war, aus seinem Fahrzeug. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Lenker starb noch an der Unfallstelle.

Am Samstag ist eine 84-Jährige aus dem Bezirk Ried im Gemeindegebiet Utzenaich von einem Auto erfasst und getötet worden. Sie überquerte laut Polizei gegen 17.30 Uhr, nachdem sie aus dem Fahrzeug einer Bekannten ausgestiegen war, die Andorfer-Landesstraße in der Ortschaft Weilbolden und wurde vom Fahrzeug einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Schärding erfasst und in eine Wiese geschleudert.

Beim Überqueren erfasst

Die dunkel gekleidete Frau dürfte den Gegenverkehr übersehen haben. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ.

Ebenfalls tödliche Verletzungen erlitt am Freitagabend 28-jähriger Mühlviertler in Schönau (Bez. Freistadt). Der Mann kam mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der von der Feuerwehr aus dem Wrack befreitet Autolenker am Unfallort.

Alkolenker übersah Radler

In Lengau (Bez. Braunau) kam ein Radfahrer am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ein 23-jähriger Autolenker aus dem Innviertel war alkoholisiert auf der Baier Landesstraße L 1044 Richtung Lochen am See unterwegs und übersah den 79-Jährigen im dunklen Freiland. Der Radfahrer aus Braunau erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Laut Alkotest hatte der 23-Jährige 2,0 Promille intus – der Führerschein wurde ihm abgenommen.

In Waldzell (Bez. Ried) forderte ein Verkehrsunfall Freitagabend drei Schwerverletzte. Ein Pkw prallte gegen eine Garage, der Lenker (20) aus Rumänien und seine beiden Beifahrer – eine Frau und ein Mann im Alter von 21 bzw. 19 Jahren landeten im Krankenhaus.