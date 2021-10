Hoher Schaden nach Einbruch in Radgeschäft in Gmunden

Mehrere zehntausend Euro Schaden sind am Sonntag bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Stadt Gmunden entstanden.

Die unbekannten Täter – es dürften mindestens drei Personen gewesen sein – haben gegen 9.15 Uhr mit Brecheisen eine Terrassentüre aufgebrochen und sind in das Geschäft eingedrungen.

Die Täter stahlen drei hochwertige Mountainbikes, zwei E-Mountainbikes und ein Gravelbike.

Sie lösten bei dem Einbruch einen Alarm aus, waren aber nur sehr kurz im Geschäft und konnten flüchten, teilte die Polizei mit. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei in Gmunden unter der Telefonnummer 59133/4100, zu melden.