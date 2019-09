Holland bescherte LASK gelungene Premiere

Ein großes Feuerwerk wie Salzburg im ersten Champions-League-Spiel zündete der LASK nicht. Der Freude über den ersten Sieg bei der Premiere in einer Europacup-Gruppenphase tat dies aber keinen Abbruch. Ersatzkapitän James Holland brachte die Athletiker gegen Rosenborg Trondheim wieder einmal nach einem Corner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf die Siegerstraße. Der 1:0-Erfolg bedeutete einen Auftakt nach Maß für die Schwarz-Weißen.

Bei etwas eigenartiger, weil ungewohnt unterkühlter Atmosphäre in der eigentlich gut gefüllten Gugl entwickelte sich das erwartete Spiel: Der LASK hatte das Heft in der Hand, während Rosenborgs Idee darin bestand, den baumlangen Mittelstürmer Johnsen mit hohen Bällen zu füttern, was aber allen voran Abwehrchef Philipp Wiesinger, der den gesperrten Kapitän Gernot Trauner im Zentrum vertrat, gut zu unterbinden zu wusste.

Klares Chancenplus

Die Linzer im Ballbesitz phasenweise fehleranfällig und schlampig, aber trotzdem mit einigen gelungenen Aktionen in der Offensive. Vor allem dann, wenn schnell kombiniert wurde: Holland und Klauss machten sich ein Späßchen mit der norwegischen Abwehrreihe, Tetteh hatte bei seinem Abschluss weniger Freude an der Tat von Keeper Hansen (17.). Sekunden später verpasste der starke, weil bewegliche und ballsichere Klauss, der mit den vielen hohen Zuspielen meist Gutes anzufangen wusste, mit einer Doppelchance die Führung, im Finish der ersten Hälfte vergaben noch Goiginger (39.) und Filipovic (40.).

Bauch? Hüfte? Niere?

Als die Uhr bereits bei 45:00 gestoppt hatte, brandete endlich Jubel auf: Corner Michorl, Holland drückte den Ball irgendwie über die Linie — von Bauch über Hüfte bis hin zur Niere schien irgendwie alles dabei, letztlich gang egal, das erlösende Tor (45. +3) war gefallen.

Nach der Pause behielt das Match seinen Charakter: Der LASK besser, spielte seine Angriffe aber zu selten zu Ende und machte den Sack nicht zu. Klauss hätte dies erledigen müssen, lupfte aber nach Frieser-Assist den Ball am Tor vorbei (47.). Danach schlief die Partie wieder ein, auch auf den Rängen vermochte keine Euphorie aufkommen. Einziger Aufreger: Bei einem Foul von Meling an Ranftl hätte es Elfer geben müssen (57.). Ein fußballerisch schwaches Rosenborg blieb harmlos, auch weil der LASK gut verteidigte, einzig der enge Spielstand hielt die Spannung bis zum Schluss am Leben. Um 20.46 Uhr war der erste oberösterreichische Sieg in einer Europacup-Gruppenphase perfekt.