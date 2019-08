Holzpreis ist und bleibt im Keller

Borkenkäfer und Schneedruck ruinierten die Preise für Fichte und Co.

„Unser Holz ist derzeit billiger als das aus Rumänien“, weist Franz Kepplinger, Obmann des Waldverbands Oberösterreich auf die prekäre Lage der heimischen Waldbesitzer hin. Gründe sind die seit Jahren andauernde Borkenkäferplage sowie die Schneedruckschäden des vergangenen Winters. Die heimischen Sägewerke zahlen im Schnitt pro Festmeter Fichtenholz gut 70 Euro – handelt es sich um Schadholz gebe es zudem Abschläge von weiteren 35 Euro. Zum Vergleich: Zu Spitzenzeiten – gegen 2013, 2014 – lag der Erlös pro Festmeter Fichtenholz bei gut hundert Euro.

Problem sei laut Kepplinger und Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsidentin Michaela Langer-Weninger, dass die Borkenkäferplage nicht nur Oberösterreich, sondern auch weite Teile Deutschlands und Tschechiens betrifft. „Entsprechend viel Holz ist auf dem Markt und es ist auch nicht mit einer Entspannung der Preissituation in den nächsten Monaten zu rechnen“, so Langer-Weninger.

Bauen mit Holz

Ihr Appell: Die heimischen Sägewerke sollen vermehrt Holz aus österreichischen Wäldern verarbeiten und die Errichtung von Holzbauten soll forciert werden. „Da gibt es genügend Potenzial, beispielsweise bei der Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Zudem ist das Bauen mit Holz auch aus klimatechnischer Sicht nachhaltig“, so Langer-Weninger. Unterschätzt wurde die Borkenkäferplage nicht, „auch wenn sich kein Experte seit Beginn der Plage im Jahr 2015 gedacht hat, dass es sich so auswächst“, so Kepplinger. Als kurzfristige Maßnahme ist nun die Errichtung von vier Nasslagerplätzen für Holz mit einer Kapazität für 200.000 Festmeter geplant. Gesamtinvestment: 500.000 Euro.ok