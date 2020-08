Hongkonger steckte sich mit zwei verschiedenen Coronaviren an

Nach einem Fall in Hongkong wurden auch in Europa bei zwei ehemaligen Corona-Patienten erneute Infektionen gemeldet. In Belgien steckte sich eine Frau, im März und dann wieder im Juni an, in den Niederlanden eine ältere Person mit einem geschwächten Immunsystem.

Das niederländische Institut für öffentliche Gesundheit bestätigte den zweiten Fall. Virologe Marc Van Ranst erklärte, es sei wahrscheinlich, dass weitere Reinfektionen bekannt werden.

Am Montag hatten Berichte aus Hongkong für Aufsehen gesorgt, wonach sich ein Mann viereinhalb Monate nach seiner Genesung erneut mit dem Virus infiziert habe.

Die Medizinische Fakultät der Universität von Hongkong erklärte, den weltweit ersten Fall einer erneuten Covid-19-Infektion nachgewiesen zu haben.

Noch zu wenig Wissen

Die Meldungen wecken nun Zweifel an der Wirksamkeit eines Impfstoffs, obgleich es laut Experten viel mehr Neuinfektionen geben müsste, um diese Befürchtungen zu rechtfertigen. „Wir wissen nicht, ob es eine große Anzahl geben wird. Ich glaube eher nicht“, sagte Van Ranst zu Reuters. „Vielleicht muss ein Impfstoff jedes Jahr oder innerhalb von zwei oder drei Jahren wiederholt werden.“

Margaret Harris von der Weltgesundheitsorganisation WHO sagte mit Blick auf den Fall in Hongkong, das Wichtigste sei, dass es sich dabei um eine eindeutige Dokumentation handle. Der Mann hat sich laut Universität Hongkong bei seiner zweiten Infektion mit einem anderen Coronavirus-Stamm infiziert. Das Virus war bei ihm nach einer Spanien-Reise mit Zwischenstopp in Großbritannien festgestellt worden. Die Berichte kommen für die Wiener Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl „nicht wahnsinnig überraschend“. Vor allem nach milden Verläufen könne die Immunantwort mit der Zeit schwinden.

Indes wurde bekannt, dass in Schweden 3700 Menschen falsch positiv auf Corona getestet wurden. Die Leistungen der Tests waren zu schlecht. Es handelt sich meist um Personen mit leichten Symptomen.