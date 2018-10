Hotels öffnen ihre Türe für Jobsuchende

Bereits zum dritten mal findet am 12. Oktober der „Tag der offenen Hoteltür“ statt. 15 oö. Hotels werden dabei ihre Türen für Jobsuchende sowie Interessierte öffnen und Einblicke in die Arbeitswelt Hotel geben. „Die heimische Tourismusbranche boomt, diese Dynamik schafft gerade auch in Oberösterreich sichere Arbeitsplätze mit beachtlichen Karrierechancen“, betonen Wirtschafts- und Tourismusreferent LH-Stv. Michael Strugl und Sophie Schick, Landesvorsitzende der Österreichischen Hoteliervereinigung, welche Chancen in der Hotelerie auf Interessierte warten. Tatsächlich bietet die oö. Tourismusbranche eine Arbeitsplatzgarantie wie kaum eine andere Branche. Gegenüber dem Vorjahr gab es erneut einen Beschäftigungszuwachs – im ersten Halbjahr stieg die Zahl der unselbstständig Beschäftigten im oberösterreichischen Tourismus um 2,6 Prozent.