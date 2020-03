Hotline 1450: Falsche Anrufe

2000 Anrufe haben die Hotline 1450 in Oberösterreich zwischen Donnerstag und Freitag erreicht — im Vergleich: An „normalen“ Tagen sind es 200 bis 300.

Das Rote Kreuz, das die Hotline betreibt, appelliert in diesem Zusammenhang: Bitte nur bei Gesundheitsfragen anrufen! Mittlerweile gebe es auch Landsleute die sich bei Fragen über Absagen, etc., an die medizinisch geschulten Helfer wenden.

„Das blockiert und die Wartezeiten werden unnötig verlängert“, hofft Pressesprcher Christian Hartl auf Verständnis. Aktuell wird in Linz die Kapazität der Hotline ausgebaut.