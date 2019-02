Huawei ist „unverzichtbar“

Trotz des Gegenwinds für Huawei wegen Bedenken um die Cybersicherheit hält Konzerngründer Ren Zhengfei die Technik des chinesischen Telekommunikationsriesen international für unverzichtbar. „Die Welt kann uns nicht entbehren, weil wir weiter fortgeschritten sind“, sagte er der britischen „BBC“.

Es gebe keine Möglichkeit, dass die USA „uns zerdrücken“ könnten. Für die Zukunft des Konzerns, dem in mehreren Ländern eine zu große Nähe zu den Behörden in Peking vorgeworfen wird, zeigte sich Ren zuversichtlich: „Wenn die Lichter im Westen ausgehen, wird der Osten scheinen.“

Risikostreuung

Zhengfeis Aussagen verdeutlichen die Machtposition des Konzerns, was auch in Österreich deutlich wird. Denn auch Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner will den chinesischen Netzwerkausrüster nicht von vornherein als möglichen Technologie-Lieferanten für die 5G-Mobilfunk-Infrastruktur ausschließen. Im Sinne der Risikostreuung sei es gut, wenn man eine Auswahl zwischen mehreren Lieferanten habe, betonte Arnoldner gestern im Klub der Wirtschaftspublizisten. Bei jeder Lieferantenentscheidung gehe es um kommerzielle und technische Aspekte und auch um die Verlässlichkeit, sagte Arnoldner.

Huawei ist einer der weltweit führenden Netzwerkausrüster, unter anderem für den Aufbau von 5G-Mobilfunknetzen, die den Grundstein für diverse Zukunftstechnologien legen sollen. Vor allem auf Betreiben der USA stuften mehrere Länder Huawei als potenzielle Gefahr für die Cybersicherheit ein. Sie fürchten, Huawei könnte in die Systeme eine Hintertür einbauen, über die der chinesische Staat Zugang zu geheimen Informationen bekommen könnte.

So wollen etwa Australien und Neuseeland Huawei vom 5G-Ausbau ausschließen. Andere Länder prüfen eine solche Maßnahme. Deutschland hat seine Entscheidung diesbezüglich verschoben. Dort ist die 5G-Auktion für die zweite Märzhälfte vorgesehen.

Zhengfei zeigt sich jedenfalls unbeeindruckt: Selbst wenn es den Vereinigten Staaten gelänge, andere Länder davon zu überzeugen, vorübergehend auf Huawei zu verzichten, könne das Unternehmen sich leicht verkleinern. So könne sich Huawei noch besser auf seine Produktentwicklung und die Qualität konzentrieren.