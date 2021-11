Bei einem Hubschrauberabsturz am Sonntag in Wiener Neustadt ist nach Polizeiangaben der Pilot ums Leben gekommen. Es handelt sich um einen 50-Jährigen aus Kärnten. Der Helikopter war beim Landeanflug auf den Flugplatz Wiener Neustadt Ost abgestürzt und hatte in Folge zu brennen begonnen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Laut einem „Kurier“-Onlinebericht dürfte es sich um einen Hubschrauber des ehemaligen Politikers und Unternehmers Hans Peter Haselsteiner handeln.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben