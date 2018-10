Huldigung an den „Klang der Seele“

Von Paul Stepanek

Der Eröffnungsabend der aktuellen musica sacra-Saison stand am 21. Oktober unter dem Meditation versprechenden Motto „Der Klang der Seele“.

bezahlte Anzeige

Musikalisch wurde er von der Camerata Schulz gestaltet, die in die Musik eingesprengte Rezitation war dem Bühnenstar Konstanze Breitebner anvertraut. Von Beginn an stellte das Ensemble, mehr als kompetent angeführt von der ausgezeichneten Primgeigerin Sophie Kolarz-Lackenbacher, seine hervorragenden Qualitäten unter Beweis: Das in seiner Empfindsamkeit äußerst heikle Adagio aus Mozarts Streichquintett in g-Moll K.516 wurde — wie vom Komponisten gefordert — „con sordino“, fein nuanciert und wunderbar zum Motto passend musiziert. Sodann war Arvo Pärts hochmeditatives Werk „Fratres“ in einer Bearbeitung für Streichquartett zu hören — ein Stück, das einen in seiner nur scheinbar einfachen diatonischen Konstruktion sofort gefangen nimmt und in die zeitlose Welt der Choräle singenden „Fratres“ entführt. Das Adagio aus Anton Bruckners Streichquintett in F-Dur bildete dazu einen stilistischen Gegenpol von nahezu sinfonischen Ausmaßen, in seiner reichen und berührenden Aussage von den fünf Musizierenden eindrucksvoll ausgelotet.

Von Hildegard von Bingen bis Thomas Bernhard

Den Schluss setzte die selten gespielte Streichquartett-Fassung von Mozarts Requiem, verfasst von Peter Lichtenthal, einem Arzt und Zeitgenossen Beethovens. Das Ensemble zeichnete die Grundstrukturen und musikalischen Aussagen des berühmten Opus wie im Zeitraffer exemplarisch nach, obwohl sich natürlich viele vokale und instrumentale Charakteristika des Originals in der reinen Streicherversion relativierten.

Konnte so die Camerata Schulz durch Werkwahl und Interpretation den „Klang der Seele“ vielfältig und empathisch evozieren, gelang dies der Rezitation nur bedingt. Es hatten sich in beachtlicher Auswahl Kurztexte literarischer und spiritueller Größen von Hildegard von Bingen bis Thomas Bernhard, von Ingeborg Bachmann bis Bernhard von Clairvaux versammelt, doch diese Texte riefen zwar alle möglichen Assoziationen hervor, aber kaum „Seelenklänge“. Mit wenigen Ausnahmen wurden keine Autoren genannt, sondern die Instrumentisten versuchten mit musikalischen Einwürfen, den „Textstrudel“ zu strukturieren. Die Verstärkung der Stimme harmonierte nicht mit der Kirchenakustik, sodass sich auch Verständnis-Probleme einstellten. Doch die musikalische Komponente des Abends glückte vollkommen. Ende gut, alles gut.