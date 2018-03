Humanitäre Helfer schlagen wegen Not in Afrin Alarm

In der nordsyrischen Region Afrin sind nach Angaben des UNO-Menschenrechtsbüros hunderttausende Menschen in Gefahr. „Wir sind tief besorgt über das hohe Risiko für die praktisch eingekesselten Zivilisten, getötet, verletzt, belagert, vertrieben oder als Geiseln zum Schutz gegen Angriffe genommen zu werden“, sagte Sprecherin Ravina Shamdasani am Freitag in Genf.

Nach Informationen des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF sind in der Region mehrere Dutzend Kinder umgekommen. Viele Familien flüchteten in die Stadt Afrin, dort gebe es aber kaum noch Wasser.

Die Türkei hatte in der Region am 20. Jänner eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen. Die Stadt ist inzwischen von türkischem Militär und verbündeten Rebellen eingekesselt.