Von Renate Wagner

Behinderte Menschen zu spielen, ist für Schauspieler meist eine große Herausforderung, sehr bewundert, wenn sie gelingt, oft preisgekrönt. Es ist für den Zuschauer auch bequem, hilft ihm beim Rückzug von der totalen Ergriffenheit, wenn er sich sagen kann: „Ist ja nur gespielt.“ Insofern unterscheidet sich dieser Film von anderen, die Behinderte in den Mittelpunkt stellen: Wenn Zac von sich sagt, „I am a down syndrome person“, gilt das auch für seinen Darsteller Zack Gottsagen. Er beweist, dass Menschen mit dieser Disposition zwar optisch unverkennbar sind, aber doch ziemlich gut sprachlich kommunizieren, denken, fühlen, wünschen können.

Noch zwei Worte zum Background dieses Films, den das Drehbuch-Regiepaar Tyler Nilson & Michael Schwartz gestaltet hat: Der „echte“ Zack Gottsagen wollte unbedingt Schauspieler werden. Und Shia LaBeouf, der in dem Film „The Peanut Butter Falcon“ die zweite Hauptrolle übernahm, hat es ihm ermöglicht. Erzählt wird die Geschichte des jungen „Downers“, den man in ein Altersheim abgeschoben hat, aus dem er immer wieder auszubüchsen versucht: Schließlich träumt er davon, Wrestler zu werden. Als er entkommt und auf den halb kriminellen Tyler (Shia LaBeouf) trifft, hat der Mitleid und verspricht, ihn in diese Kreise einzuführen. Hinter den beiden ist die nette, verantwortungsbewusste Pflegerin her (Dakota Johnson, nur unschuldsvoll, ganz ohne den „50 Shades of Grey“-Sex). Nach und nach bilden sie ein liebenswertes Trio.

So lange sie einen großen Fluss entlang trampen, verströmt der Film humorvolle Mark Twain-Atmosphäre. Wenn es dann ans Wresteln geht, verliert die Geschichte den Boden unter den Füßen und läuft einer Menge Klischees in die Arme.

Dennoch: Dass Außenseiter ihren eigenen Weg gehen mögen, statt sich gnadenlos in die Gesellschaft einschließen zu lassen, ist eine schöne Idee. Und der Fall von Zack Gottsagen, dem echten, zeigt ja, dass Träume in Erfüllung gehen können …