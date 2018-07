Hund „Todd“ rettet Frauchen vor Schlange

Der Hund ist nicht nur der beste Freund des Menschen. Nein, er kann auch zum größten Helden für den Menschen werden. Dass beweist der sechs Monate alte Golden Retriever-Welpe Todd aus den USA. Frauchen Paula Godwin aus Arizona ging mit ihren beiden Hunden Gassi. Plötzlich schlängelte sich eine giftige Klapperschlange über den Weg. Golden Retriever „Todd“ verjagte unter Einsatz seines Lebens das Reptil, welches sein Frauchen beißen wollte. Dabei wurde er an der Wange verletzt. So rasch sie konnte fuhr Paula Godwin mit Todd in eine Tierklinik. Dort bekam der tapfere Welpe ein Gegengift gespritzt.

Im Netz löste die Geschichte große Bewunderung aus. Die Bilder des kleinen Helden kommentieren und gefallen Tausenden Usern auf der ganzen Welt.