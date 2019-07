Hundehaltegesetz wird verschärft

Land OÖ will Zugang zu bestimmten Rassen erschweren und Strafen deutlich erhöhen

LINZ — Das Land OÖ zieht jetzt die Konsequenzen aus diversen Vorfällen mit Hunden, bei denen mehrere Menschen – zuletzt ein Zwölfjähriger – verletzt wurden. Laut Landeshauptmann Thomas Stelzer und dem zuständigen Landesrat Wolfgang Klinger soll das oö. Hundehaltegesetz verschärft werden.

Maulkorbpflicht soll exekutiert werden

Geplant sei, den Zugang zu bestimmten Hunderassen in Form eines Hundeführerscheins zu erschweren. Außerdem sollen die Strafen bei Verstößen gegen das Hundehaltegesetz deutlich erhöht werden. Im öffentlichen Raum will man zudem die bereits bestehende Leinen- bzw. Maulkorbpflicht verstärkt kontrollieren und auch exekutieren.

„Der Schutz der Menschen muss immer an oberster Stelle stehen. Die geplanten Verschärfungen sind zum Schutz unserer Kinder, unserer Mitbürger, aber auch zum Schutz von Hundehalter und ihren Vierbeinern, die ja auch immer wieder in gefährliche Situationen mit Problemhunden geraten“, so Landeshauptmann Stelzer und Landesrat Klinger.

„Wir werden in den kommenden Monaten mit Experten Maßnahmen erarbeiten und wollen das neue Hundehaltegesetz so rasch als möglich im Landtag beschließen, sind Stelzer und Klinger einig.

Jener Zwölfjährige, der letzte Woche nach einer Pitbull-Attacke ins künstliche Koma versetzt wurde, ist mittlerweile bei Bewusstsein. Die Mediziner hoffen, dass er keine bleibenden Schäden davonträgt.