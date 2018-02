Hundehasser stach mit Messer auf Labrador ein

KIRCHDORF/KREMS – Ein ein Jahre alter Labrador wurde am Montag Opfer eines Tierhassers. Der Unbekannte öffnete gegen 18.15 Uhr das Gartentor eines Einfamilienhauses in Kirchdorf an der Krems und lockte den Vierbeiner auf eine Wiese. Dort verletzte er das Tier mit einem Messer schwer. Der 18-jährige Sohn des Besitzers hörte den Hund jaulen und fand ihn auf der Wiese, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Polizei bitte Hinweise

Der Besitzer brachte den Labrador daraufhin zur Tierärztin. Sie versorgte die schweren Schnittverletzungen an Flanke und Schwanz. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 059133 4120. Bei der Exekutive vermutet man, dass es sich beim Täter um einen notorischen Tierhasser handelt, Nachbarschaftsstreitigkeiten werden als Motiv für die Tierqäulerei ausgeschlossen.