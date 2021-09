Hunderte Anzeigen bei Kontrollen in der Raser- und Tuningszene

Beamte stoppten auch illegales Straßenrennen – Technische Mängel bei zehn Pkw so gravierend, dass Kennzeichen abgenommen wurden

Beinahe schon wie ein wöchentlich wiederkehrendes Ritual muten die Schwerpunktkontrollen an den Wochenenden in der Raser- und Tuningszene im Großraum Linz an. Mit leider immer ähnlichen Ergebnissen.

So wurden auch in der Nacht von Freitag auf Samstag von den Beamten ein illegales Straßenrennen gestoppt und beinahe 300 Anzeigen ausgestellt.

Zehn Kennzeichen sofort abgenommen

Die Verkehrsabteilung des Landes hatte neun Stunden lang mehrere Straßenzüge im Stadtgebiet von Traun und Leonding sowie auf der Salzburgerstraße und der Kremstalstraße beobachtet. In dieser Zeit wurde die Geschwindigkeit bei 3116 Fahrzeugen gemessen, 208 Fahrzeuglenker waren zu schnell unterwegs und bekamen eine Anzeige. Negative Höhepunkte waren dabei 177 Stundenkilometer (km/h) auf einer Freilandstraße, 94 km/h im Ortsgebiet und 120 km/h in einer 70er Zone.

Insgesamt wurden 97 Fahrzeuge von der Polizei kontrolliert, davon mussten 21 sofort zu einer technischen Überprüfung. An zehn Autos wurden Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt, den Lenkern wurden die Kennzeichen sofort abgenommen.

Eine Zivilstreife konnten außerdem ein illegales Straßenrennen auf der Kremstalstraße (B 139) Richtung Linz stoppen. Insgesamt 76 Anzeigen gab es wegen technischer Mängel. Die technische Überprüfung der Autos wurde am Kontrollplatz in Pasching durchgeführt.