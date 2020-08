Hunderte Großbrände wüten in Kalifornien

Mehr als 560 Großbrände im US-Staat Kalifornien haben sich auf einer Fläche von mehr als 3.000 Quadratkilometern ausgebreitet. Das berichteten US-Medien am Freitag. Knapp 12.000 Feuerwehrleute waren demnach in dem Westküstenstaat im Einsatz. Fast 120.000 Menschen seien bereits angewiesen worden, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen, um sich vor den nahenden Flammen in Sicherheit zu bringen.

Mindestens fünf Menschen sind bereits in Zusammenhang mit den Bränden ums Leben gekommen. Zwei der Brandkomplexe gehörten bereits zu den größten der jüngeren Geschichte des US-Staates hieß es. Der LNU Lightning Complex im Napa Valley hat sich den Angaben zufolge bereits auf einer Fläche von 302.388 Acres (rund 1200 Quadratkilometer) ausgebreitet, der SCU Lightning Complex östlich des Silicon Valley auf 274.968 Acres (rund 1100 Quadratkilometer).