Hurra, die Schule geht wieder los!

Die Sommerferien enden und damit beginnt in Oberösterreich für insgesamt knapp 190.000 Schüler am Montag wieder oder erstmals der Schulalltag. Bei vielen ist die Vorfreude groß, bei manchen macht sich hingegen Stress breit. Wie es gelingen kann, den Einstieg ins neue Schuljahr gut zu meistern und auch im Schulalltag entspannt zu bleiben, weiß Katharina Spitzbart von der Abteilung Schulpsychologie-Schulärztlicher Dienst in Oberösterreich.