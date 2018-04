Hurra, ein Bub! Drittes Kind für Kate & William

Jubel im britischen Königshaus: Ein Bruder für George und Charlotte — Name noch nicht bekannt gegeben — Mutter und Kind sind wohlauf

LONDON — Königin Elizabeth II. kann sich über ihr insgesamt sechstes Urenkelkind freuen: Herzogin Catherine hat am Montag um 11.01 Ortszeit einen gesunden und 3,8 Kilogramm schweren Buben geboren. Sowohl dem Kind als auch der Mutter gehe es gut, teilte der Kensington-Palast mit. Der Vater, Prinz William, war bei der Geburt im St. Mary’s Krankenhaus im Londoner Stadtteil Paddington ebenfalls dabei. Der Neugeborene ist nach dem erstgeborenen Prinz George (4) und der zweijährigen Prinzessin Charlotte das dritte Kind für das royale Paar. Ein Name für den königlichen Nachwuchs ist indes noch nicht bekannt. Sowohl die Queen als auch Prinzgemahl Philip, Prinz Charles, Herzogin Camilla und Prinz Harry seien „hocherfreut“ über die Geburt des Sprösslings.

Schwierige Schwangerschaft

Wie in ihren Schwangerschaften zuvor, kämpfte die 36-Jährige auch bei dieser anfangs wieder mit starker Schwangerschaftsübelkeit. Viele offizielle Termine musste die Herzogin deswegen absagen. So konnte sie auch nicht bei der Einschulung von Prinz George anwesend sein. Der Vierjährige besucht die Privatschule Thomas’s Battersea im Londoner Süden. Die kleine Charlotte geht in einen Kindergarten nahe des Kensington Palasts.

Das Baby steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge – nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Onkel Harry rutscht nun vom fünften auf den sechsten Rang.