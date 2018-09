Hurrikan „Florence“ auf Kategorie 2 herabgestuft

Der Hurrikan „Florence“ hat weiter an Kraft verloren. Der Wirbelsturm sei auf die Stufe 2 der fünfstufigen Hurrikan-Skala herabgesetzt worden, teilte das Nationale Hurrikanzentrum der USA (NHC) am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Dem NHC zufolge bringt „Florence“ nunmehr Windgeschwindigkeiten von 175 Stundenkilometern mit sich.

Dennoch dürfte der Sturm die US-Ostküste hart treffen. Dort soll er nach Einschätzung der Meteorologen am Donnerstagabend oder Freitag früh eintreffen. Tausende Menschen hatten sich am Mittwoch bereits vorsorglich in Sicherheit gebracht.