„I lass di nie wieder los“

Von Philipp Wagenhofer

„Nach dem Tod meiner Mutter wollte ich die Geschichte meiner Kindheit erzählen“, sagte mir Regisseur Adrian Goiginger (27) vor dem Start seines packenden Kinofilms „Die beste aller Welten“. In diesem schildert er seine Kindheit mit einer heroinsüchtigen Mutter im Drogenmilieu. Und der Salzburger tut dies auf bedrückende, berührende und authentische Weise. Am Nationalfeiertag gibt es (20.15 Uhr) die ORF-Premiere im Einser. Mehr als 90.000 Kinobesucher fand Goigingers Filmdebüt 2017 in Österreich, zu Recht regnete es Preise in aller Welt.

„Ich habe viele konkrete Erinnerungen an meine Kindheit und einen Haufen Fotos. Und es gibt noch meinen Stiefvater, den ich zurate gezogen habe. All das hat ein ziemlich detailliert geschlossenes Bild ergeben“, sagte Goiginger im VOLKSBLATT-Interview. Einige Sachen seien dramaturgisch ein bissl zugespitzt. Im Film würden ja nur drei, vier Monate vergehen, im echten Leben seien die Ereignisse auf zwei, drei Jahre aufgeteilt gewesen. „Für mich war es dann sehr überraschend, dass es wie in echt funktioniert hat.“

Zwischen Liebe und Sucht aufgerieben

Jeder Mensch habe ein großes Versprechen: „Ich bleib‘ immer bei dir“, sagt Mutter Helga im Film zu ihrem Sohn Adrian (7). Zwischen Liebe und Sucht aufgerieben, wird sie ihr Versprechen brechen. „Ich habe fast ein halbes Jahr nichts anderes gemacht, als mich in die Thematik ,Drogensucht‘ einzuarbeiten. Und ich habe mich dafür auch äußerlich verändert: Ich habe sieben Kilo abgenommen, die Beine nicht mehr rasiert, bin nicht mehr zum Friseur gegangen … In der Rolle musste ich wissen, wann werde ich müde, wann schwitze ich …“, sagte mir Hauptdarstellerin Verena Altenberger. Sie spielt die liebende Mutter, apathische Junkie-Frau und Beschützerin eindringlich … Lebensgefährte Günter, der dem Teufel „Sucht“ nie wirklich die Stirn bietet, wird von Lukas Miko treffend dargestellt. Angetrieben wird Sohn Adrian von der Mutter, seiner Fantasiewelt zu frönen. Sie weiß um die schützende Kraft dieser Fluchtpunkte. Jeremy Miliker gibt diesen Buben mit verblüffender Natürlichkeit. Er bringt Unbeschwertheit in die Tristesse.

Adrian Goiginger hat mit Akribie ein Werk geschaffen, dem man das Akribische nicht anmerkt, seien es die Neunzigerjahre, sei es das Drogenmilieu oder die Dramaturgie an sich. Ich muss diesen Satz Adrians zu seiner Mutter immer wieder hören: „Wenn du einmal stirbst, dann leg i mi zu dir ins Bett und lass di nie wieder los.“