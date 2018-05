i3: Es geht weiter

Text & Fotos: Oliver Koch

Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern, die fast schon übertrieben versuchen als „normale“ Fahrzeuge und nicht als E-Autos zu wirken, stellt der BMW i3 seine Andersartigkeit ungeniert zur Schau. Man denke an die auffälligen Lackierungs-Varianten, die fehlende B-Säule und natürlich die verkehrt herum aufgehenden Fondtüren. Dieses Merkmal haben die Bayern dem i3 natürlich gelassen, haben minimal die Frontschürze verbreitert, das Heck geschärft und die Spur um 40 Millimeter verbreitert. In Summe wirkt der 56.000 Euro teure E-Wagen mit seiner karbonfaserverstärkten Kunststoff-Karosserie bullig mit einer Prise Science-Fiction.

Was sich außen schon angedeutet hat, setzt sich auch im Innenraum fort. Die Prise Science-Fiction erkennt man an den beiden glasklaren Bildschirmen vor dem Lenkrad beziehungsweise mittig auf dem Armaturenbrett, an dem rechts des Lenkrads montierten Regler für die einstufige Automatik und natürlich am Fehlen einer Mittelkonsole. Ansonsten kennen sich BMW-Fahrer nach wohl 0,3 Sekunden aus, andere sind aber auch binnen weniger Minuten so weit die jeweils gewünschten Funktionen entweder via Dreh-Drückregler, Tochscreen, Schalter oder Knöpfe abzurufen.

Einiges davon (Tempomat, Medien, Mobiltelefon) ist über Schalter auf dem Lederlenkrad steuerbar, wobei ebendieses wuchtig in der Hand liegt. Vom Raumgefühl strahlt der i3S eine unglaubliche Größe aus – bedingt durch die großen Fensterflächen und die riesige Kopffreiheit. In der zweiten Reihe lässt es sich darüber hinaus ebenso gut und bequem thronen wie vorne, größter Nachteil ist der Ein- und Ausstieg, da man in die zweite Reihe nur dann kommt, wenn man die Vordertüren öffnet.

Die breitere Spur und natürlich das nun tiefergelegte Fahrwerk bedingen dann auch, dass der i3 phänomenal auf der Straße liegt, die Insassen komfortabel über alle Unebenheiten trägt und sich auch bei schnelleren Kurvenfahrten nicht aus der Ruhe bringen lässt. Die Beschleunigung des Hecktrieblers ist dann gar nicht so sportlich wie erwartet: 6,9 Sekunden bis Tempo 100 ist keine Offenbarung für ein E-Auto mit 184 PS Spitzenleistung wobei natürlich der allererste Kick nach der roten Ampel grandios ist.

Und wie weit geht´s nun wirklich mit dem bestens vernetzten i3? Weiter als mit dem Vorgänger, denn der aktuelle i3s soll laut BMW 200 Kilometer rein elektrisch fahren. Praktisch – und natürlich je nach Fahrmodus – sind 170 Kilometer das höchste der Gefühle. Das bedeutet etwa, dass man den Sportler im Eco+-Modus mit maximal 90 km/h durch die Lande lenkt, um möglichst weit zu kommen, während im Sport-Modus die Reichweite in der Praxis bei etwa 130 Kilometern liegt. Und bei solchen Reichweiten sind 40 Kilometer Differenz eine Menge. Dafür klappt das Laden der 33 Kilowattstunden fassenden Batterie zügig, wenn man mit 50 kW Gleichstrom tankt, hat der i3 nach 39 Minuten 80 Prozent Ladekapazität.

Fazit: Definitiv eine Überlegung wert, wenn man einen flotten Kompakten für die Kurzstrecke oder Ballungszentren sucht – und bereit ist für die volle Ausstattung und Extras (etwa in Sachen Konnektivität) tief in die Tasche zu greifen.

Typenschein

BMW i3s

Preis: ab € 42.050,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 56.294,- unter anderem inklusive Business-Paket (Navigationssystem Business, Real Time Traffic Information, Auskunftsdienst, Komforttelefonie) € 960,-, Komfort-Paket (Regensensor, Klimaautomatik, Ablagenpaket) € 480,-, Schnell-Laden Gleichstrom € 1518,-, Rückfahrkamera € 426,-, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer € 336,- und akustischem Fußgängerschutz € 102,-; einen BMW i3 gibt es ab € 38.400,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich

Garantie: 5 Jahre bis max. 60.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 100.000 km Batteriegarantie

Service: laut Serviceheft bzw. Bordcomputer

Technische Daten:

Motor: Hybrid-Synchronmotor mit 135 kW/184 PS Spitzenleistung, Nennleistung 75 kW/102 PS bei 4800 U/min, max. Drehmoment 270 Nm, Lithium-Ionen-Akku mit 353 V Spannung, Batteriekapazität 94 Ah/33,2 kWh

Getriebe: Einstufiges Automatikgetriebe

Antrieb: Heckantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,9 s

Leistungsgewicht: 6,87 kg/PS

Verbrauch: 14,3 kWh/100 km

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 14,4 kWh/100 km

Eckdaten:

L/B/H: 4006/1791/1590 mm

Radstand: 2570 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1265/1700 kg

Kofferraum: 260-1100 Liter

Reifen: 4 x 175/55 R20 89T auf 20“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/PDC/LDW/TPMS

Airbags: 6