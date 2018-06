Iberische Favoriten mit viel Mühe weiter

Die beiden iberischen Top-Favoriten haben in der Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft letztlich den Aufstieg geschafft, doch es war ein hartes Stück Arbeit, das Spanien und Portugal verrichten mussten. Denn der Weltmeister von 2010 kam gegen Marokko nach zweimaligem Rückstand nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Das reichte trotzdem zum Gruppensieg (und damit zu Russland als Achtelfinalgegner), weil Portugal gegen den Iran den Sieg aus der Hand gab und nur 1:1 spielte. Der regierende Europameister um Cristiano Ronaldo bekommt es nun mit Uruguay zu tun.

Qaresma schoss Portugal auf Siegerstraße

Wie in den beiden Matches zuvor hatte Portugals Superstar gleich in der Anfangsphase eine große Chance, doch gegen den Iran scheiterte Ronaldo an Keeper Beiranvand (3.). Danach setzte Joao Mario den Ball übers Tor (9.).

Auf der Gegenseite prüfte Jahanbaksh Portugals Torhüter Rui Patricio, der sogar nachfassen musste (34.). Ansonsten war die Partie von relativ stabilen Abwehrreihen und zwei Teams, die auf schnelle Gegenstöße setzen, geprägt. Fast in Perfektion setzte das der Europameister um. Er ließ praktisch keine großen Möglichkeiten zu und ging unmittelbar vor der Pause durch einen Kunstschuss von Ricardo Quaresma — der Besiktas-Stürmer traf von der Strafraumgrenze mit dem rechten Außenrist ins linke Kreuzeck — in Führung (45.). Nach der Pause vergab ausgerechnet Ronaldo aus einem Elfmeter (nach VAR) die Chance auf die Vorentscheidung, Beiranvand parierte den Schuss.

Somit war Zittern angesagt, denn per Handelfer (wieder nach VAR) glich der Iran durch Ansarifard (93.) aus und hatte wenig später sogar durch Taremi sogar die Chance auf das 2:1 und das Achtelfinale.

Spanien blamiert, aber weiter

Mit der Ferse schoss der eingewechselte Aspas in Minute 91 das 2:2 und Spanien zum Gruppensieg, weil Portugal ebenfalls spät den Ausgleich kassierte. Das war aber neben Iscos 1:1, das einizig Positive für den Weltmeister von 2010. Denn will man noch ein Wort um den Titel mitreden, müssen offensiv Ideen her, dürfen Fehler wie die folgenden in der Defensive nicht passieren.

Nach einem Missverständnis zwischen Ramos und Iniesta lief Boutaib alleine auf De Gea (14.) zu und tunnelte ihn frech zur Führung (14.).

Einen Outeinwurf an der Mittellinie (!) verschlief die weit aufgerückte Abwehr völlig, Boutaib tauchte beim Stand von 1:1 erneut allein vor dem spanischen Tor auf, diesmal scheitere er aber am Keeper (25.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Spanier viel zu passiv, hatten Glück als Amrabat aus 17 Metern völlig unbedrängt schießen konnte, der Ball aber an die Innenkante der Latte klatschte.

Bei einem Eckball fehlte Ramos das Timing, En-Nesyri köpfte ein (81.).