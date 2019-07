Ibrahimovic mit zweitem Triple-Pack in der MLS

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat beim 3:2-(1:1)-Sieg von LA Galaxy im Derby gegen den Los Angeles FC am Freitag (Ortszeit) alle drei Treffer für seinen Club erzielt. Es war sein zweiter Triple-Pack in der nordamerikanischen Major League Soccer. Dem 37-Jährigen gelangen die Tore in der 8., 56. und 70. Minute – eines mit Links, eines mit Rechts und eines mit dem Kopf.

“Ich habe es gut gemacht heute, glaube ich”, sagte der Stürmer laut “Los Angeles Times”. Vor dem Spiel hatte Ibrahimovic getönt, er fühle sich in der MLS “wie ein Ferrari unter lauter Fiats”. In der Western Conference liegt Galaxy mit 37 Punkten auf Rang zwei hinter dem Lokalrivalen (46 Zähler).