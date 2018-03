„Ich bin abonniert auf die großen Gefühle“

Es hätte ein ruhiger erster Drehtag für Barbara Wussow werden sollen. Für ihre neue Rolle als Hoteldirektorin Hanna Liebhold sollte sie auf eine Kapverdische Insel. Die 1961 in München geborene und seit ihrem sechsten Lebensjahr in Österreich lebende Schauspielerin wurde jedoch zur falschen Insel gelotst … Nach acht Stunden auf einem Fischerboot kam Barbara Wussow dann endlich an — vor ihr lag nicht ein, sondern das „Traumschiff“.

Die lange Fahrt sei ein richtiges Abenteuer gewesen, sagt die Tochter des 2007 verstorbenen Klausjürgen Wussow: „Ich bin mit dem kleinen Fischerboot in der Nacht zu der ,MS Amadea‘ gefahren. Dann öffnete sich eine Luke, zu der ich auf einer Strickleiter hochsteigen musste: Ganz spektakulär bin ich da rauf, mit Handtasche und allem. Das haben wir später nachgedreht, und die Szene wurde in den Film eingebaut.“

80 Folgen und 35 Jahre lang stand Heide Keller als Chefhostess Beatrice auf dem Deck des ZDF- „Traumschiffs“. Am Neujahrstag 2018 ging sie in Schiffsrente, am Ostersonntag tritt Barbara Wussow als ihre Nachfolgerin den Dienst an. Jedoch nicht als Hostess, sondern als Hoteldirektorin auf der „MS Amadea“. „Ich bin der neue weibliche Teil im Vierer-Kleeblatt neben Sascha Hehn als Kapitän, Nick Wilder als Doc Sander und Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor“, sagt Wussow, die als Gast bereits 1997 und 2004 auf dem „Traumschiff“ eingecheckt hatte.

„Ich bin ein verplüschter Typ, mag Samt und Gold“

Damals waren die „MS Berlin“ bzw. die „MS Deutschland“ unterwegs. Sie habe die „Deutschland“ lieber gemocht, sagt Wussow, die heute ihren 57. Geburtstag feiert, „weil ich ein verplüschter Typ bin und viel Samt und Gold und Kristallluster mag.“

Nach Keller werde sie nun neue Akzente setzen, ist sich die Darstellerin, die ihr Theaterdebüt 1984 an der Seite von Helmut Qualtinger im Theater an der Josefstadt absolvierte, sicher: „Ich werde später einmal andere Fußstapfen hinterlassen.“

Barbara Wussow — seit 1990 mit dem ehemaligen Hoteldirektor in der Serie „Schlosshotel Orth“, Albert Fortell, verheiratet — ist jedenfalls glücklich mit ihrer neuen Rolle. „Ich muss nicht noch eine weitere Kommissarin sein. Ich bin zufrieden, dass ich abonniert bin auf die großen Gefühle“, sagt die 57-Jährige: „Gerne darf es auch ein Drama sein oder ein historischer Dreh.“

Am 1. April (20.15 Uhr auf ORF 2) geht es für Barbara Wussow aber nicht in die Vergangenheit, sondern mit dem „Traumschiff“ auf die Malediven. Dort gerät die neue Hoteldirektorin gleich unter Verdacht, eine junge Passagierin um ein wertvolles Erbstück gebracht zu haben …

