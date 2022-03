Sie ist heuer das Küken im Teilnehmerfeld der ORF-Gesangstalenteshow „Starmania“ und tritt am Freitag (20.15 Uhr, ORF 1) in der allerersten Runde an.

Valentina Thoms, 15-jährige Schülerin aus Altmünster weiß schon genau, was sie (werden) will, „Starmania“ soll ein Schritt in Richtung Sängerkarriere sein.

VOLKSBLATT: Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

VALENTINA THOMS: Ich bin ein Adrenalin-Junkie, unternehme gerne viel und fahre sehr gern Moped und bin gern draußen in der Natur.

Ist die Musik Hobby oder ein echter Berufswunsch?

Mein Berufswunsch wäre auf jeden Fall, mit Musik mein Geld zu verdienen. Wenn es nur ein Hobby bleiben sollte, habe ich meine Ausbildung an der BAFEP in Vöcklabruck, früher hieß das Kindergartenschule. Da kann ich im sozialen Bereich viele Berufe ausüben, was dann halt mein Plan B wäre.

Hatten Sie schon Erfahrung mit Castingshows?

Vor über einem Jahr habe ich mich bei „Voice of Kids“ beworben und bin bis zur Scouting-Tour gekommen. Dann gab es drei Runden, durch die ich auch gekommen bin, aber am Ende hat es dann doch nicht ganz fürs Fernsehen gereicht, weil meiner Stimme noch das gewisse Etwas gefehlt hat. In diesem Jahr habe ich mich auf jeden Fall entwickelt, auch meine Stimme. Deswegen hat es, glaub ich, dieses Mal auch funktioniert.

Wie haben Sie Ihr Gesangstalent entdeckt?

Ich habe vor vier Jahren mit dem Tanzen aufgehört und dann das Singen für mich entdeckt. Ich war dann bei einer Gesangstruppe in Gmunden. Meine dortige Gesangslehrerin ist nach Vöcklabruck umgezogen und ich bin ihr hinterher und nehme seither Einzelstunden bei ihr.

Sie sind die Jüngste in dieser Staffel von „Starmania“. Werden Sie von Ihren Eltern bei Ihren musikalischen Plänen unterstützt?

Meine Eltern unterstützen das voll und ganz. Natürlich gibt es Bedingungen, etwa, dass ich meine Schule nicht vernachlässige, weil das trotzdem sehr wichtig ist. Ansonsten gilt: Solange ich Spaß habe und alles irgendwie normal und richtig läuft, ist alles in Ordnung.

Wo sind Sie musikalisch zuhause?

Meine Stimme ist eher tief und ein wenig rau, auch warm, ziemlich angenehm und gefühlvoll. Ich bin im Soul, aber auch im Pop zuhause, deutsch- und englischsprachig. Ich singe gern auf Deutsch, weil ich damit Gefühl rüberbringen kann.

Welche Vorbilder haben Sie?

Meine Eltern und meine Gesangslehrerin. Wenn es um Musiker geht, dann alle, die es wirklich weit geschafft haben und im Radio rauf- und runter gespielt werden, weil ich jetzt langsam begreife, wie weit der Weg dorthin ist und wie viel Kraft und Anstrengung das braucht.

Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Mein Ziel wäre es natürlich, das zu gewinnen. Da ich aber nicht weiß, wie groß meine Chancen sind, bin ich dankbar dafür, dass ich zumindest einmal im Fernsehen auf der Bühne stehen darf. Umso weiter ich komme, umso besser, weil ich das als Lebenserfahrung sehe, ein Schritt weiter in meiner musikalischen Karriere. Jede Erfahrung, die ich mitnehmen kann, nehme ich mit, empfange sie mit offenen Armen.

Sie treten Freitagabend mit „idontwannabeyouanymore“ von Billie Eilish an.

Ich bin glücklich mit der Wahl. Ich habe ein Lied, das ich sehr mag und mit dem es mir auch sehr gut geht.

Spüren Sie schon Lampenfieber?

Es ist für mich alles noch ungewohnt. Aber schön langsam kommt das alles hoch und ich checke, wow, ich bin wirklich drin, es geht wirklich los. Es wird ernst.

Mit VALENTINA THOMS sprach Melanie Wagenhofer