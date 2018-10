„Ich bin ein Kulturmitdenker“

Opernstar Michael Schade ist am Donnerstag mit „Die Jahreszeiten“ im Brucknerhaus

Mit MICHAEL SCHADE sprach GEORGINA SZELESS

In der Aufführung von Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ beim Brucknerfest singt der deutsch-kanadische Tenor Michael Schade (53) am 4. Oktober die Partie des Lukas. Das VOLKSBLATT sprach mit dem Kammersänger über Haydns Werk und die religiöse Weltanschauung des Komponisten und Michael Schades Engagement für junge Künstler.

VOLKSBLATT: Herr Kammersänger, Haydns „Die Jahreszeiten“ aus dem Jahr 1800 haben Sie sicher schon öfter gesungen.

MICHAEL SCHADE: Ja, vier- bis fünfmal und auch sehr gerne in meiner 31 Jahre währenden Gesangszeit, weil meiner Meinung nach dieses Oratorium viel zu selten aufgeführt wird.

Was ist der Grund für die rare Begegnung mit dem Werk, zählt es doch gemeinsam mit der früher entstandenen „Schöpfung“ Haydns zu den bedeutendsten Werken der Oratoriengeschichte?

Ich denke, das Stück wird oft unterschätzt, denn es ist schwer aufzuführen für alle Musiker. Es muss immer wieder neu einstudiert werden. Haydn zeigt sich hier auf der Höhe seiner musikalischen Intelligenz, die in seinem gesamten umfangreichen Schaffen — insgesamt 104 Sinfonien — durchschlägt und seine Schreibfreude beflügelt hat und die Interpreten in Kontrolle hält, keine Fehler zu machen.

Was würden Sie bei Haydn als charakteristisch für seine Musik bezeichnen?

Als Solist ist hier bei aller Ernsthaftigkeit auch der schelmische Haydn zu entdecken. Ein Komponist, der die „Jahreszeiten“ so fröhlich, so voll Heiterkeit und Freude über die Natur und ihre Schätze schreibt, der kann die Natur nur im Lichte des Dankes für den Herrscher der Welt sehen.

War Haydn demnach ein gläubiger Mensch? Seine von Kirchenchören so gerne gesungenen Messen, nicht weniger als 14 an der Zahl, lassen ja keine andere Annahme zu. Aber zu Lebzeiten wurde manchmal auch über seine Weltlichkeit diskutiert.

Ich glaube, dass der schöpferische Mensch ohne Beziehung zu Gott überhaupt undenkbar ist. Gerade in diesem Oratorium steigert sich das Finale zu einem großartigen Hymnus, wenn Haydn in sein Werk den Gedanken über das Werden und Vergehen einbringt und alle Mitwirkenden ihren Glauben an das Jenseits verkünden. Eine durchlaufende Handlung gibt es ja nicht bei diesem einzigen Lobgesang der Musik aus den späten Jahren des schon mit seiner Gesundheit problembeladenen Komponisten.

Ihre letzte „Jahreszeiten“- Aufführung fand erst 2013 statt unter Nikolaus Harnoncourt, zu dem Sie eine besondere musikalische Beziehung hatten. Diese führte wohl auch zu Ihrer Mitarbeit bei dem von ihm gegründeten concentus musicus und zu den Internationalen Barocktagen in Melk, deren Intendant Sie seit 2014 sind.

Melk macht mir viel Freude, das jetzt unter Nikolaus Harnoncourts würdigem Nachfolger Stefan Gottfried orchestral neu aufblüht und mithilft, dieses „Kronjuwel“ der österreichischen Musikszene zu erhalten und ich zugleich Gelegenheit habe, mit heranwachsenden Künstlern der „Alten Musik“ zusammenzuarbeiten. Ich liebe diesen Beruf, ich bin ein Kulturmitdenker.

Haben Sie bei Ihren internationalen Engagements noch genug Zeit für junge Musiker?

Ich nehme sie mir, es ist sehr wichtig für die Jugend, wie es in der Zukunft mit der Musik weitergeht und ich kann ihnen aus meiner Erfahrung vieles mitgeben. Mein neuestes Projekt für den Herbst ist eine Kinderoper mit den Wiener Sängerknaben.

Unterrichten Sie auch künftige Sänger?

Fallweise, und wenn, dann kann ich ihnen nur raten, die Behandlung der Stimme und ihre Entwicklung behutsam aufzubauen und seine Stärken langsam abzuwägen. Ich hatte in meiner Laufbahn keine Probleme, nie eine Stimmbandoperation gebraucht und musste auch nie ein Engagement absagen.

Was ist der Einstieg in die neue Saison?

Ich bereite ein Programm für Amerika vor. Einen Liederabend der Wiener Klassik.