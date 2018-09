„Ich bin ein riesiger Kämpfer“

Von Roland Korntner

„Am Anfang war ich gar nicht so überzeugt, doch mit den ersten Pokalen ist die Motivation immer größer geworden“, so schildert Tobias Wirlend seine ersten Gehversuche auf dem Tennisplatz im Alter von neun Jahren. Zum Sport ist er durch Papa Peter und den älteren Bruder Dominik (27), der heute noch in der heimischen Bundesliga aufschlägt, gekommen. „Ich bin ein Einzelsportler und Ballspieler, da ist Tennis die perfekte Kombination für mich“, so Wirlend.

Nach nur sechs Jahren stehen schon viele Erfolge auf der Habenseite. Wie etwa Rang fünf bei der EM im tschechischen Most oder sieben österreichische Nachwuchs-Meistertitel. Zwei hat der 15-Jährige im Einzel, sogar fünf im Doppel errungen. Trotzdem steht Wirlend lieber solo auf dem Court: „Da bin ich für mich ganz alleine verantwortlich“, so der Sportler vom USC Attergau, der als Vorbild Rafael Nadal nennt: „Weil der nie aufgibt, noch nie einen Punkt hergeschenkt hat und jeden Tag extrem hart arbeitet.“ Harte Arbeit soll Wirlend, der sich selbst als aggressiven Spieler bezeichnet, einmal in die Top 100 der Weltrangliste bringen: „Das ist mein großes Ziel.“ Zunächst peilt er aber einmal die Top 50 der U18-Weltrangliste an. Und waren sollen unsere Leser für Tobias stimmen: „Weil ich ein riesiger Kämpfer bin und glaube, dass ich es nach oben schaffen kann.“

Tobias wird am Donnerstag auch auf Life Radio (11.40) vorgestellt.

