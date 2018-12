„Ich bin eine Zeit lang ein regionales Phänomen gewesen“

Davor hat sie sich selber auch als Opfer der Männer gesehen — und dann entscheidet sie sich dazu, endlich die Dinge selber in die Hand zu nehmen.

Hilde Dalik (über die Entwicklung ihrer Figur Vanessa in „Vorstadtweiber“)

Ich glaube, dass wir irgendwann jetzt den Scheitelpunkt erreicht haben, wo unsere Gier, unser Egoismus und unser Neid an einen Punkt kommen, wo sich das umkehrt. Das hoffe ich.

Fritz Karl („Life Guidance“)

In dem Moment ist es eher schwierig, glaubwürdig bekifft zu sein, weil das bei Dreharbeiten sehr schlecht ist, wenn man alkoholisiert einen Besoffenen spielt oder sich einraucht. Das kann nicht gut gehen.

Josef Hader („Arthur & Claire“)

Menschsein ist überall das Gleiche. Für die Kranke ist es relativ wurscht, ob sie in der Ukraine ihr Gedächtnis verliert oder in Österreich.

Maria Hofstätter („Ugly“)

Ich liebe einfach auch Momente im Kino, wo man einen Augenblick lang mehr mit dem Herzen versteht als mit dem Verstand.

Regisseurin Katharina Mückstein („L’Animale“)

Für mich ist es oft zu viel Nervenkitzel, weil ich ein extremer Angsthase bin.

Schauspielhoffnung Elisabeth Wabitsch (über ihren Thriller „Die letzte Party deines Lebens“)

Forcieren wollte ich nichts, aber es war mir sehr wichtig, Emotionen zu zeigen. Es ist ja doch ein großer Unterschied zwischen Sentimentalität und Gefühl.

Filmemacherin Ruth Kaaserer („Gwendolyn“)

Ich war Gott sei Dank nie damit konfrontiert, aber das Lustige war bei mir, dass mir im Nachhinein angedichtet wurde, dass ich mich hochgeschlafen habe.

Sängerin Marianne Mendt (über #metoo)

Florian Teichtmeister, ich und Sebastian Brauneis haben viel darüber geredet und uns dann auf intime Szenen geeinigt.

Schauspielerin Michaela Schausberger („Zauberer“) aus Ungenach

Mein Idealzustand wäre, vielleicht sogar weniger zu machen und trotzdem mehr Geld zu haben …

Christine Dollhofer, Leiterin von Crossing Europe

Man kann sich Geschichte noch viel besser vorstellen, wenn man quasi eine Nabelschnurverbindung hat.

Filmemacherin Alenka Maly („The European Grandma Project“)

„Ich bin Utopist. Ich erzähle das Gute.“

Regisseur Edoardo Winspeare

Ich war entweder der Nerd oder der Mörder, der es eigentlich gar nicht wollte. Also habe ich eigene Filme gemacht.

Schauspieler und Regisseur Tom Lass („Blind & hässlich“)

Das Kino ist ja ein wahnsinnig langsamer Apparat. Das Fernsehen ist ganz schnell. Und trotzdem ist das Kino dem Fernsehen immer überlegen.

Christian Petzold („Transit“, „Polizeiruf 110“)

Ich bin kein großer „Hoffer“. Ich weiß, was ich zu tun hab’, muss das Beste meiner Fähigkeiten abliefern, dann ist — meiner Meinung nach — alles drinnen.

Sänger Cesár Sampson (Song Contest, 3. Platz)

Wie ich die Arbeit begonnen habe, war hässlich sprechen noch verboten, aber das ist es jetzt nicht mehr. Jetzt ist hässlich sprechen sexy. Wir kennen mehrere Staatsmänner, die das täglich betreiben.

Filmemacherin Susanne Freund („I’m a bad guy“)

Der Name Mörbisch ist verbunden mit einer langen Tradition, was die Operette betrifft. Das ist das große Zahnrad. Daran will ich nicht drehen.

Intendant Peter Edelmann

Bei den „Rosenheim Cops“ müsste Rosenheim schon zehnmal ausgestorben sein.

Maria Hofstätter („Der Tote im See“)

Er hat eine sehr gute Anlage, eine durchaus ausbaufähige Stimme.

Angelika Kirchschlager über Alfred Dorfer

Ich finde, dass sie durchaus ein komisches Talent hat.

Alfred Dorfer über Angelika Kirchschlager

Wir hatten das Glück, eine Partie von Rapid-Anhängern zu finden, die mit großer Begeisterung mitgemacht hat. Die durften auf einmal legal auf Polizisten eindreschen … Es war eine Hetz für beide Seiten.

Regisseur ISTVAN aka Stefan Likacs („Cops“)

Ich bin eine Zeit lang ein regionales Phänomen gewesen. „Hinterholz 8“ hat sich in Deutschland kein Mensch angeschaut, mit der Sprache, die ich verwende …

Roland Düringer („Cops“)

Glock wurde zu einem generischen Ausdruck für Pistole im Englischen. Man meint generell eine Pistole, sagt aber Glock.

Filmemacher Fritz Ofner („Weapon of Choice“)

Ich habe gar nicht die Zeit, mich einzugewöhnen. Es geht gleich volles Rohr los.

„Soko Donau“-Chefin Brigitte Kren

Ich bin kein Wiener Schnitzel, aber ein Schnitzel Wiener Art.

Stefan Jürgens („Soko Donau“)

Meine Existenz spricht sich langsam herum.

Schauspieler Manuel Rubey („The Team II“)

Die meisten Aggressionen kamen von Passanten, die sahen, dass wir obdachlose Menschen filmen.

Filmemacherin Steffi Franz („Zu ebener Erde“)

Ich glaube, dass der schöpferische Mensch ohne Beziehung zu Gott überhaupt undenkbar ist.

Opernstar Michael Schade

Meine Eltern haben nie gesagt: „Mach doch weiter!“ Sie haben aber auch nie gesagt: „Hör auf damit!“

Schauspieler Simon Morzé („Der Trafikant“), Sohn von Petra Morzé und Stefan Matousch

Ich bin mit meinen 83 Jahren längst der Welt abhandengekommen, um es mit einem Mahler-Lied zu sagen.

Komponist Kurt Schwertsik

Ich habe mich immer als Langstreckenläuferin gesehen und die Erfahrung gemacht, dass es für Frauen durchaus spannend werden kann, in Würde vor der Kamera zu altern.

Marion Mitterhammer („Der Prag-Krimi“, „Cop- Stories“)

Ich habe mich einmal sogar an Wiener Lieder gewagt, das war aber dann doch nicht mein Metier.

Kammersängerin Ildikó Raimondi

Ich bin kein Schönwetterkapitän, ich bin bereit, um jeden Millimeter zu kämpfen.

Dirigent Markus Poschner

Woran die glauben, ist mir wurscht, aber welches Frauenbild die haben, ist mir wichtig.

Regisseurin Eva Spreitzhofer („Womit haben wir das verdient?“)

Ich finde es wichtig, Trauer und Enttäuschung und Wut zuzulassen, aber dann auch wieder den Schritt herauszumachen und zu überlegen, wofür kann das mein Motor sein.

Verena Altenberger („Das Wunder von Wörgl“)

Du kannst noch so viel Geld mit „Ganz in Weiß“ verdient haben, wenn du lieber „Blue Suede Shoes“ singen würdest, hast du die Arschkarte.

„Popstar“ Nino de Angelo (über Zwänge und Roy Black)

Auswahl: PHILIPP WAGENHOFER