„Ich bin geduldiger geworden“

Schon in jungen Jahren war für Judith Schausberger (21) aus Laakirchen klar, dass sie einmal im Sozialbereich tätig sein will. Daher absolvierte sie die HLW für Sozialmanagement in Bad Ischl. Doch anstelle der Krankenpflege tendiert sie mittlerweile zur Behindertenarbeit. Denn in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr hat sie von September 2017 bis Ende Juli 2018 viel Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigung gemacht. Die junge Frau war im Caritas-Hort in St. Isidor tätig. In ihrer Gruppe waren acht Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren, betreut wurden sie von einer Sozialpädagogin, einer Assistentin, einer Helferin und der Freiwilligen.

Schausbergers Einsatz startete um 11.30 Uhr mit den Vorbereitungen für das Mittagessen, das vom Kulinario kam. Am Nachmittag ging es zunächst um die Betreuung bei der Hausübung, später wurde mit den Kindern gespielt. „Ich war bei der Hausübung immer für ein Kind zuständig – je nachdem wie viel Hilfe es gebraucht hat, konnte ich mich dann auch mit den anderen beschäftigen. Die Kinder liebten Ballspiele, die wir im Turnsaal machen konnten. Im Freien spielten wir Fußball“, schildert Schausberger im VOLKSBLATT-Gespräch. Es gab aber auch eine Kuschelecke, Bausteine, Autos oder Plastilin zum Formen sowie Drei- und Fahrräder. Gespielt wurde auch am Sandplatz oder auf einem kleinen Waldweg, auf dem es für die Kinder viel zu entdecken gab.

Mit der kleinen Paula (8) hat sich die 21-Jährige besonders angefreundet, häufig haben die beiden auch geschaukelt.

Aus kleinen Schritten werden große Erfolge

„Das Jahr war sehr lehrreich für mich – auch die vier Seminare, die ich besuchen durfte. Neben dem Fachwissen über Beeinträchtigungen gab es eine Supervision und ein Seminar zur Selbsterfahrung. Vor allem bin ich um einiges geduldiger geworden“, sagt die begeisterte Faustballerin: „Man lernt darauf zu achten, dass kleine Schritte oft große Erfolge sein können, wenn zum Beispiel ein Kind die Gabel selber halten kann.“ Es ging auch darum, ein Gespür zu entwickeln, was die Kinder gerade brauchen. Man muss schon sehr flexibel sein, erzählt sie von ihren Erfahrungen. Diese möchte sie keinesfalls missen und sie würde das Freiwillige Soziale Jahr wieder absolvieren, wie wohl es zu Beginn nur eine Überbrückung war, bis sie den ersehnten Studienplatz bekam. Seit Herbst ist Schausberger an der FH Linz für Soziale Arbeit. „Das FSJ eignet sich gut, um herauszufinden, ob einem die Sozialarbeit liegt. Und man lernt die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder kennen“, sagt sie.

em