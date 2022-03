2014 holte Karin Bergmann als Direktorin das Wiener Burgtheater aus einer tiefen Krise, mit dieser Saison startet sie ihre Funktion als Intendantin für die Sparten Theater und Literatur bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden.

Eröffnet werden die Festwochen heuer am 22. Juni, Karten gibt es bereits.

VOLKSBLATT: Sie waren einst im Rettungseinsatz fürs Burgtheater — gab es oder gibt es auch bei den Salzkammergut Festwochen etwas zu retten?

KARIN BERGMANN: Hier gibt es überhaupt nichts zu retten, weil hier alles in ganz wunderbaren Verhältnissen ist, im Gegensatz zu meinem Auftrag 2014 am Burgtheater. Das ist ein hervorragend aufgestelltes, erfolgreiches Festival mit einem super Team. Und die haben sich einfach überlegt, sich noch eine Genreverstärkung für Theater zu holen. Bisher gab es neben der Musik hauptsächlich hochkarätig besetzte Lesungen, und ab diesem Sommer soll es auch wieder eigene Theaterproduktionen geben. Ich bin nicht zum Retten gekommen, sondern darf richtig frei gestalten.

Ist das auch einer der Gründe, warum sie „Ja“ gesagt haben?

Und weil es ein wunderschönes Haus ist und ein sehr renommiertes Festival. Und, wie ich immer sage, weil das Theater nur zehn Schritte vom See entfernt ist.

Sie sind ja eine begeisterte Schwimmerin …

Ja! Und ich weiß auch, dass der See kalt ist. Ich sage immer, er ist Fettzellen-verbrennend. Und es ist ein wunderbares Wasser mit großartiger Qualität und ein unglaubliches Bühnenbild, wenn man sich beim Schwimmen umschaut.

Haben Sie sich schon eingelebt im Salzkammergut?

Ich habe im Moment noch den Besucherstatus, aber je näher das Festival rückt, desto mehr werde ich hier sein. Und ich bin sehr gerne hier vor Ort.

Sie haben schon erwähnt, dass das Theater wieder eine große Rolle bei den Festwochen spielen soll …

Es geht darum, dass ich an die großartige Zeit anschließen möchte, als das Stadttheater Gmunden Produktionsort war. Es hat Aufführungen gegeben, die hier erarbeitet wurden. Hier soll im Sommer vor Ort ein Ensemble leben und probieren und die Stadt mit Energie und mit Leben erfüllen … Es ist ganz entscheidend, dass wir hier wieder Theater entstehen lassen und nicht Gastspiele einkaufen.

Bedeutet das auch, dass Texte hier entstehen werden?

Das ist mein langfristiger Plan. Beispielsweise wenn das Salzkammergut 2024 Europäische Kulturhauptstadt ist, dass man vielleicht verstärkt wieder Autorinnen und Autoren einbinden kann. Meine Idee beruht auf drei Säulen derzeit: Auf einem Weltautor, heuer Schnitzler; auf einem zeitgenössischen, das ist heuer Thomas Arzt. Hoffentlich wird es nächstes Jahr eine Autorin, das ist der Plan. Und natürlich als drittes immer der Kontinent Thomas Bernhard. Der darf nicht fehlen.

Mit Ferdinand Schmalz und seinem Auftragswerk „Jedermann (stirbt)“ ist Ihnen ja schon einmal ein großer Coup gelungen. Ist es das, was Ihnen da auch für Gmunden vorschwebt?

Das ist natürlich die Idealsituation, wenn man die Chance hat, ein Auftragswerk zu vergeben. Das ist etwas, da müssen wir hinkommen. Das hat ganz klar mit finanziellen Möglichkeiten zu tun. Und ich hoffe sehr, dass meine Arbeit hier neues Publikum gewinnt und man weiß, dass diese Arbeit auch unterstützt werden muss, damit sie gedeihen kann.

Ein Fixstern wird Thomas Bernhard werden, dem Sie häufiger begegnet sind. Wie haben Sie ihn erlebt?

Ich hatte das Glück, dass er uns im Burgtheater besucht hat. Er war damals neugierig zu Beginn der Direktion Peymann. Ich habe Thomas Bernhard ganz anders erlebt, als ihn seine Texte vermuten lassen. Im persönlichen Umgang war er unglaublich humorvoll, schlagfertig sowieso, aber auch ein witziger Mensch, mit dem man auch viel lachen konnte.

Ein großes Thema im Theater ist der Nachwuchs. Nicht unbedingt der auf der Bühne, sondern der im Publikumsbereich … Wie kriegt man die Jugend ins Theater?

Es ist mein ganz großes Anliegen, junge Menschen zum Theater zu verführen, damit sie erleben, was das für eine spannende Unternehmung ist, live abends in einem dunklen Saal zu sitzen und Menschen auf der Bühne zuzuschauen. Nicht virtuell, sondern man hat einen gemeinsamen Atem. Dazu braucht man Sujets, mit denen man junge Leute auch ansprechen kann. Heuer versuchen wir das mit „Else (ohne Fräulein)“ von Thomas Arzt. Ein Text, wie ich finde, für Menschen ab 13 Jahren. Er wendet sich an die, wie ich immer sage, „Generation TikTok“, aber letztlich bleiben die Sehnsüchte, die Wünsche, die Probleme der jungen Leute gleich, auch wenn sich die technischen Möglichkeiten verändern. Das mal analog zu erleben — das ist die Hoffnung, dass wir die Jugend dafür gewinnen können. Wir sind sehr aktiv auf Schulen zugegangen. Ich hoffe, mit Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu kommen, um junges Besucherpotenzial zu heben.

Die vergangenen zwei Jahre waren auch für die Theater- und Kulturwelt allgemein eine große Herausforderung. Denken Sie, dass sich die Kulturwelt nachhaltig verändert hat?

Ich glaube, dass die Kultur sich sehr anstrengen muss, den Leuten klarzumachen, dass das Live-Erlebnis durch nichts zu ersetzen ist. Wenn ich mich in Wien in den letzten Wochen so umgeschaut habe, dann gelingt das auch, weil ich war in hervorragend besuchten Vorstellungen. Aber ich glaube, man muss den Leuten zum einen, so lange wir mit dem Thema Pandemie konfrontiert sind, eine Sicherheit geben, dass wir alle die Regeln einhalten, die erforderlich sind, um gemeinsam etwas erleben zu können. Und ich denke, dass die Menschen, die schon einmal im Theater waren, wissen, dass kann kein Stream ersetzen.

Jetzt leben wir in Zeiten, die kaum mit Worten zu beschreiben sind. Welche Funktion nimmt Ihrer Meinung nach das Theater in solchen Extrem-Situationen ein?

Es ist natürlich ein großer Unterschied — für mich jedenfalls — ob ich ganzjährig ein Haus bespiele und Themen besetzen und Foren öffnen kann, wo diese Dinge kontinuierlich thematisiert werden können. Oder ob ich, wie jetzt in der neuen Situation, etwas programmiere, das ein Dreivierteljahr später erst umgesetzt werden kann. Wir sind jetzt von dieser grauenhaften Kriegssituation überrascht. Ich hoffe sehr, dass das vielleicht im Sommer kein Thema mehr sein muss, aber natürlich wird man es, wenn es noch so ist, in irgendeiner Form thematisieren müssen. Sei es, indem man Menschen unterstützt, aber etwa auch kurzfristig eine Diskussion ansetzt. Aber ich glaube, große welthaltige Stoffe verhandeln auch immer zentrale Themen, ob das Revolutionen sind, ob Bankencrashs, Flucht. Es geht darum, den Spielplan richtig zu gestalten. Und sicherlich wird das auch nächstes Jahr meinen Plan mitbestimmen.

Und kann Theater in der Funktion als Unterhalter auch einfach einmal Trost spenden — so simpel das auch klingen mag?

Ich glaube, dass es vollkommen legitim ist, dass man das Publikum auch einfach einmal einlädt, zu lachen, durchzuatmen, irgendwie eine Katharsis zu erleben. Ich denke, auch das ist eine unserer Aufgaben. Und ich denke mir, es kommt immer auf den richtigen Mix an.

Mit KARIN BERGMANN sprach Mariella Moshammer