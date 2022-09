„Ich bin, wie ich bin“

Ihr Start ins Leben war kein einfacher, trotzdem ließ sich Ingrid Macala, die vor kurzem 52 Jahre alt wurde, nie unterkriegen. Aufgrund eines Sauerstoffmangels bei der Geburt erlitt sie eine spastische Cerebralparese. Die jüngste von sechs Kindern lebte zunächst bei ihrer Familie in Hof bei Salzburg und besuchte eine Sonderschule für körperbehinderte Kinder in Hallwang.

Mit zehn Jahren musste sie ins Internat nach Salzburg/Taxham, weil diese Schule von ihrem Wohnort aus zu schlecht zu erreichen war. Die Wochenenden und Ferien verbrachte sie mit ihrer Familie. Dabei wurde ihre Schwester Marianne, die sich in Folge eines Zecken- stiches mit 18 Jahren nach einer Hirnhautentzündung nur noch mit dem Rollstuhl fortbewegen konnte, zum großen Vorbild. So wie sie ihr Leben trotz Handikap meisterte. Ihr unerwarteter Tod vor zwölf Jahren schmerzt heute noch.

Durch Ehrgeiz mit 13 Jahren Gehen gelernt

Weil Ingrid immer schon sehr ehrgeizig war, lernte sie motiviert durch einen sehr engagierten Sportlehrer mit 13 Jahren das Stehen und freie Gehen, was den Alltag, den sie zuvor auf allen Vieren bewältigte, enorm erleichterte. Durch ihre Schulfreundin Tini kam die gebürtige Salzburgerin mit Assista in Kontakt. Nach ihrem Umzug 1989 lebte Ingrid zwei Jahre in einer Jugendwohngruppe in Altenhof, ehe sie in ein damals neues Projekt einer „Selbstversorgergruppe“ wechselte. Ingrids Ziel war es, so selbstständig wie ihre Schwester Marianne zu werden.

Nach acht Jahren wagte sie unter großen Zweifeln in ihrem Umfeld mit Unterstützung den großen Schritt in eine eigene Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie die paar Stufen zu ihrem eigenen Reich noch gehen, in der Wohnung kam Ingrid mit einem Rollator gut zurecht. Unterstützung erhielt Macala durch die mobile Betreuung von Assista in Vöcklabruck. Als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, musste eine neue Lösung her, die fand sich in einer rollstuhlgerechten Wohnung in Attnang, wo die Sportbegeisterte mit Unterstützung von Assista alleine lebt. Drei Mal pro Woche erhält sie Hilfe bei der Hausarbeit, beim Baden, bei Arztbesuchen oder Amtswegen.

Durch Assista ist Ingrid Anfang der 1990er-Jahre zum ersten Mal mit dem Behindertensport in Kontakt und auf den Geschmack gekommen. Mit Freude bestritt sie beim Boccia internationale Wettkämpfe in Nottingham, Sydney und zur Krönung bei den Paralympics 1996 in Atlanta. In der Leichtathletik hat es ihr der Keulenwurf angetan, aber besonders eifrig war sie beim Schwimmen. Drei Mal pro Woche trainierte der Bergdoktor-Fan im Wasser, zusätzlich absolvierte sie ein Leistungstraining im Institut für Therapien bei Assista. Das große Ziel waren die Paralympics 2000 in Sydney, wo sich Ingrid Macala sogar unter den ersten fünf platzieren konnte.

2004 hatte sie sich für die Spiele in Athen qualifiziert, aber da stand dann der Umzug in die eigene Wohnung im Vordergrund.

Trotz mittlerweile verschlechtertem Gesundheitszustand gehören Boccia, Schwimmen und der Keulenwurf auch heute noch zu ihrem sportlichen Leben. Schwierig war für sie die Zeit der Corona-Lockdowns, denn die lebenslustige Wahloberösterreicherin macht gerne Ausflüge und ist Stammgast im Eurospar-Bistro in Attnang. Unter dem Motto „Ich bin, wie ich bin“ macht Macala das beste aus ihrem Leben. Für die Hilfe der „klassen Leut“ von Assista ist sie dankbar.