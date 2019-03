„Ich glaube, das Kino wird’s immer überleben“

VOLKSBLATT: Kann man heute noch ohne schlechtes Gewissen die Idee eines gemeinsamen Europas präsentieren?

DOLLHOFER: Die Idee von Crossing Europe ist es, herausragende Filmarbeiten aus ganz Europa zu präsentieren, und natürlich impliziert das auch die Intention, das gemeinsame Europa zu promoten oder das europäische Lebensgefühl rüberzubringen, stolz auf diesen reichhaltigen und vielfältigen Kontinent zu sein. Natürlich gibt es sehr viele Minenfelder, aber wenn die vielen Filmgäste in Linz sind, spürt man Europa: die unterschiedlichen Referenzen, Erzählweisen, die Themen, die unterschiedliche Länder ganz anders beschäftigen. Uns ist es wichtig, Europa zu entdecken, filmisch zu bereisen, auch einen positiven Beitrag zur europäischen Debatte zu leisten, die ja im Moment sehr widersprüchlich ist.

Wie „neu“ zeigt sich denn Crossing Europe 2019?

Neu ist die Jugendschiene „YAAAS!“, da haben wir uns sehr ins Zeug gelegt. Es geht nicht nur um Filme, die wir präsentieren, sondern wir haben auch ein interaktives Element eingebaut, damit man mit der nächsten Generation arbeitet, sie fürs Kino begeistert, für Europa interessiert. Es wird u.a. einen siebentägigen Videoworkshop geben. Mir ist diese Jugendschiene sehr wichtig, weil es schon einen Umbruch in der gesamten Medien-, Film- und Kinolandschaft gibt und wenn man sich das Kinopublikum anschaut, ist das eher älter. Wenn man ein junges Publikum, das ganz andere Mediengewohnheiten hat, wieder für das Kino begeistern will, muss man niederschwellige Angebote schaffen und sie aktiv einbinden.

Die Welt präsentiert sich diffus, an jeder Ecke brennt’s — wie setzen sich europäische Filmschaffende damit auseinander, wie bildet sich das im Programm ab?

Eines kann man mit Fug’ und Recht behaupten: Die europäische Filmszene ist aufmüpfig, kritisch und kreativ und greift natürlich gesellschaftspolitische Phänomene und Tendenzen in ihren Arbeiten auf. Migration, Wirtschaftskrisen, Jugendarbeitslosigkeit, Identitätskrisen, dysfunktionale Familien, Grenzen — all diese Themen sind immer dabei, weil sie uns immer umgeben. Gleichzeitig auch Solidarität, Zivilcourage …

Also es gibt auch positive Gegenentwürfe …

Natürlich! Es ist nicht nur ein Depressions-Reigen. Filme ermöglichen es, auf bestimmte Themen den Blick zu schärfen, bieten auch oft positive Vorbilder für das eigene Handeln. Und das ist ja auch sehr schön, wenn man sich da selber findet.

Auch die Konzepte Männlichkeit und Weiblichkeit spiegeln sich derzeit wieder mehr in Filmen …

In einer Gesellschaft, in der erkämpfte Ziele der Frauenbewegung wieder infrage gestellt werden, ist natürlich die Gleichberechtigung auch immer wieder ein Thema. Es gibt auch heuer wieder sehr viele Filme, in denen Frauen die identitätsstiftenden Rollen innehaben. Es ergibt sich auch ganz automatisch bei der Programmierung, dass wir 50 Prozent Regisseurinnen und 50 Prozent Regisseure haben.

Ein großes Thema zur Zeit „Kino in der Krise“: rückläufige Besucherzahlen, Streaming-Konkurrenz, … Welche Gegenmaßnahmen gibt es?

Das tolle ist, wir haben in Österreich eine sehr kreative und lebendige Programmkinoszene, die sich sehr bemüht, vielfältige Formate zu bieten. Wenn man sich in Linz nur das Moviemento und das City-Kino ansieht, kann man sagen, ein Best-of dessen, was in Wien gezeigt wird, ist auch in Linz zu sehen. Ich glaube, das Kino wird’s immer überleben, so wie es die Schallplatte überlebt hat oder das Theater. Es stellt ja auch keiner das Theater in Frage, nur weil es Fernsehen gibt. Kino ist ein soziales, kollektives und niederschwelliges Moment, es ist begleitet von einem Davor und Danach. Es ist einfach etwas anderes, als wenn ich alleine zuhause auf dem Sofa sitze. Überhaupt nichts gegen andere Angebote, es gibt tolle Stream- ingangebote, es gibt tolle Serien, aber was Kinos und Festivals liefern, sind kuratierte Programme. Man ist ja auf den Streaming-Plattformen schon überfordert, weil man weiß gar nicht mehr, was soll ich mir als nächstes anschauen?

Es gibt noch keinen Filmmangel, weil den Nachwuchs das Genre Film nicht mehr interessiert?

Im Gegenteil. Wie ich angefangen habe, da gab es ungefähr 700 Kinofilme, die in der EU produziert wurden, jetzt sind es 1500. Das ist enorm. Es wird sich noch sehr viel bewegen in den nächsten Jahren, aber ich glaube fest an das exklusive Kinoerlebnis. Unsere Filme, die sich von den Blockbustern natürlich unterscheiden, sind auch deshalb spannend, weil sie ein bisschen abseits des Mainstreams andere Zugänge schaffen.

Denkt man als Festival auch darüber nach, sich Produktionen von Streaming-Diensten zu öffnen?

Viele Festivals haben in den letzten Jahren schon sehr viele Serienformate gezeigt, etwa die Berlinale. Das ist eine festivalpolitische Frage, ob man Netflixproduktionen ins Programm nimmt. Es gibt da auch Druck von den Kinoverbänden usw., weil der Wettbewerb unfair ist. Man wird sicher in Zukunft eine Handhabe finden, wie die A-Festivals damit umgehen. Für uns als „Best-of-Festival“ ist es nicht wirklich ein Thema, weil die Filme, die bei Netflix laufen, sind bei Crossing Europe sowieso nicht relevant. Ich würde mich da nicht verschließen, aber es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn wir jetzt so Serientage machen würden oder eine eigene Programmsektion. Das würde sich zeitlich gar nicht ausgehen und dafür ist das Branchenpublikum gar nicht da. Und ich glaube, es ist nicht die primäre Aufgabe von Festivals, Serien zu zeigen. Es war einmal vor zwei Jahren ein Thema. Der letzte Film der türkischen Regisseurin Yesim Ustaoglu wurde — da haben wir sie schon eingeladen gehabt — von Netflix gekauft. Da war kurz die totale Panik bei uns, ob wir den noch zeigen dürfen. Da war ein rechtliches Vakuum. Wir waren dann das letzte Festival, das den Film noch zeigen hat können.

Was ist mit den Filmproduktionen etwa von Netflix?

„Roma“ ist ein Paradebeispiel. Glücklicherweise gab es so viel Druck, dass er nicht nur auf Netflix, sondern auch in den Kinos gelaufen ist. Es ist wirklich ein toller Film, ich bin froh, wenn ein Film wie „Roma” von vielen Menschen gesehen wird. Wenn man sich einigen würde, dass Netflix etwa erst mit den Produktionen auf die Plattform gehen würde, nachdem sie im Kino gelaufen sind — aber das wird es wahrscheinlich nicht spielen. Wenn man sich auf solche Kompromisse einigen würde …

Mit CHRISTINE DOLLHOFER sprach Mariella Moshammer