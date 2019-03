„Ich habe nie vorgehabt, einen Verlag zu gründen“

Von Andreas Huber

Die Gründung des Verlages Bibliothek der Provinz, die sich heuer zum 30. Mal jährt, ist aus „jugendlichem Übermut“ entstanden. So schätzte es zumindest der heute 72-jährige Verlagsgründer Richard Pils ein, als er im Gespräch mit dem VOLKSBLATT auf jene Zeit zurückblickte: „Ich habe eigentlich nie wirklich vorgehabt, einen richtigen Verlag zu gründen. Stattdessen wollte ich meine Bibliothek erweitern – und zwar mit Büchern, die es einfach noch nicht gab.“

Die erste größere Veröffentlichung des 1989 gegründeten Verlagshauses im niederösterreichischen Weitra war dann „Kefermarkt in Sagen, Erzählungen und Andeutungen“. Weitere Sagenbücher folgten und mit ihnen über die Jahre österreichische Literatur und Belletristik, Kochbücher, aufwendig gestaltete Foto- und Kunstbände sowie Kinderbücher, die nicht dem Mainstream zuzuordnen sind. Auch die Bereiche Mundart, Musik, Theater, Pädagogik, Kulturgeschichte und Wissenschaft sind im Verlagsprogramm mittlerweile abgebildet. Dabei fungiert die „Provinz“, das obere Waldviertel, immer wieder als Ideengeber.

„Regionales ist ganz wichtig für uns“, so Pils, der trotzdem stets bewerten muss, ob das wirtschaftliche Risiko einer Veröffentlichung dafürsteht: „Wenn wir finden, dass ein Dokument aus zeithistorischen und menschlichen Gründen ganz wichtig ist und publiziert werden muss, dann machen wir das – auch mit dem Hintergedanken, dass es vielleicht niemand kaufen wird.“

Verlag als „Trittbrett“ für neue Schriftsteller

Weiters sieht Pils den Verlag ebenso als „Trittbrett für junge Autoren“, denn ohne erste Publikation könne sich keine Karriere entwickeln. Aktuell sind rund 1650 Bücher lieferbar, insgesamt wurden bisher etwa 2000 Werke produziert. Ohne Pils, der sich eigentlich bereits im Ruhestand befindet, zählt der Verlag momentan sechs Mitarbeiter.

Kritischer Blick auf die Zukunft des Buchmarktes

Was den künftigen Markt betrifft, so urteilt der ehemalige Volksschuldirektor kritisch: „Die Nahversorgung mit Büchern ist ähnlich geworden wie die Nahversorgung im Lebensmittelbereich. Der Buchhändler kauft vermehrt international und zentral ein, das Regionale kommt kaum noch vor.“ Unter den Neuerscheinungen ist auch eine Neuübersetzung von Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ von Heinz Schwarzinger zu finden. Franzobel, Franz Kafka, Platon, Käthe Recheis – die Liste bekannter Autoren, die in der „Bibliothek“ erschienen sind, ist lang. Geht es nach Richard Pils soll sie noch viel länger werden. Mit Namen, die eine neue Generation beeindrucken sollen.