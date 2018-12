„Ich hatte Glück, a bissl was hab‘ ich dafür auch getan“

Von Christian Pichler

Zu Weihnachten 2017 wollten Alois Brandstetter und seine Frau einander nichts schenken. Nur gut und richtig so. Doch! Einen Wunsch hatte seine Frau, ausgerechnet eine Alarmanlage. Plausible Argumente dagegen fruchteten nichts, der Buch- und Geistesmensch nimmt beherzt seine umfassende Bildung auf die Schaufel: „Ein Gutschein für eine Alarmanlage, sagte ich, ist schon deshalb ein unpassendes Weihnachtsgeschenk, weil das Fremdwort Alarm bekanntlich ,Zu den Waffen‘ bedeutet, ein Aufruf zum Kämpfen, allenfalls zum Verteidigen ist. Waffen aber gehören nicht zum Fest des Friedens, man schenkt sich vielleicht in Amerika zu Weihnachten Pistolen und Schnellfeuergewehre, angeblich liegen bei den Amerikanern auch kugelsichere Westen unter dem Christbaum! Nachdem uns die Amerikaner mit ihrem Halloween schon das Fest Allerheiligen verdorben haben, wollen wir uns nicht auch noch Weihnachten nehmen lassen.“

Ein Lesevergnügen und ein Resümee

„Ungewöhnliche Weihnachtsgeschenke“ ist die letzte Geschichte in Brandstetters jüngstem Buch „Lebenszeichen“ (Residenz Verlag). Ein Lesevergnügen, eine Art Resümee, eine geistvolle Kultur- und Lebensbetrachtung. Gestern feierte der in Aichmühl bei Pichl bei Wels geborene Schriftsteller seinen 80. Geburtstag, am Dienstag las er im üppigst gefüllten Linzer StifterHaus. Mit Petra-Maria Dallinger, der Direktorin des Hauses, sprach Brandstetter u. a. über seine „unglückliche Liebe“, die Malerei: „Mein Stil ist die Neueste Sachlichkeit. Wenn ich eine Person gemalt habe, habe ich geschaut, dass man sie auch erkennt.“

Brandstetters Ironie ist leise, elegant und diskret. „Die Abtei“, „Der Leumund des Löwen“ oder „Zu Lasten der Briefträger“ zählen hierzulande zu den Klassikern, letzterem ließ Brandstetter 2011 „Zur Entlastung der Briefträger“ folgen. Ob die treue Fangemeinde auf weiteres Schaffen hoffen darf? Brandstetter: „Einmal habe ich gesagt, ich schreib‘ nicht mehr. Das war eine große Dummheit, und ich hab‘ flott weitergeschrieben.“

In „Lebenszeichen“ jongliert sich Brandstetter auch durch die Gefilde von Reliquien und Souvenirs, von Einäscherung und Erdbestattung. Als Zuhörer beschleicht einen mit Fortdauer der Verdacht: Macht sich da ein nicht mehr junger Autor über den Tod lustig? Brandstetters Geschichte „Stifter“, ein charmantes Loblied auf das Literaturhaus, in einem bislang unveröffentlichten Text äußerte er sich zum Zeitgeschehen. Gewichtige Zweifel plagten ihn beim „Don’t smoke“-Volksbegehren (natürlich mit kleinem Seitenhieb auf die betont lässige Schreibweise), er sei „ganz grundsätzlich“ gegen zu viele Verbote. Aber in den Verdacht geraten, mit einem „rauchenden, rechtslastigen Vizekanzler“ zu sympathisieren? Brandstetter unterschrieb „in Gottes Namen“, legte brav seiner Frau die Bestätigung vor — und unterschrieb auch gleich das Frauenvolksbegehren.

Brandstetter bilanziert, für sein vorletztes Buch „Aluigis Abbild“ (2015), das er für eines seiner gelungensten hält, hätte er gerne mehr Aufmerksamkeit geerntet. Anderes sei dafür über Gebühr gelobt worden: „Ich bin zufrieden. Ich hatte auch Glück, a bissl was hab‘ ich dafür auch getan.“