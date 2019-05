„Tatort“: Am Sonntag wird in Österreich ermittelt — Regie führte Catalina Molina

Es ist der 44. Einsatz für Kommissar Moritz Eisner, der 19. für Bibi Fellner, zu dem sich die beiden Austro-Ermittler am Sonntag (20.15 Uhr) auf ORF 2 aufmachen. „Glück allein“heißt die „Tatort“-Folge, bei der die österreichisch-argentinische Filmemacherin Catalina Molina Regie geführt hat.

Einen Österreichischen Filmpreis hat die 34-Jährige ebenso in der Tasche wie ein erfolgreiches Debüt bei den ORF-„Landkrimis“. Nun steht für Molina mit „Glück allein“also der erste „Tatort“ an. „Das ist natürlich die Königsklasse im Fernsehen“, erklärte sie. Dabei war ihr Weg zum Krimigenre eher dem Zufall geschuldet.

Für die „Landkrimis“ habe der ORF neue Gesichter gesucht, und sie sei gefragt worden, ob sie sich das zutraue. „Na klar!“, lachte die Regisseurin. Es folgten Ermittlungen bei den Krimmler Wasserfällen.

Hat sie für den bereits abgedrehten zweiten Fall in Salzburg das Drehbuch gemeinsam mit Sarah Wassermaier verfasst, stammt „Glück allein“ aus der Feder von Uli Bree. Bree bringt Cornelius Obonya als engagierten Korruptionsjäger im Nationalrat in Bedrängnis, als dessen Frau ermordet und die Tochter schwer verletzt wird. Aber war es wirklich Raubmord? Für das Ermittlerduo Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) stellen sich schnell viele Fragen — nicht zuletzt, welche Rolle ihre Kollegin Julia Soraperra (Gerti Drassl) spielt, die den Politiker offenbar besser kennt, als es zunächst scheint.

Eingeschränkt fühlte sich Catalina Molina durch das „Tatort“-Korsett nicht. „Ich hatte sehr viele Freiheiten, es so umzusetzen, wie ich will.“

Düstere Grundstimmung mit Humor

Gelungen ist das mit einem hervorragenden Ensemble, von dem sich Molina auch gut aufgenommen fühlte.

Trotz einer düsteren Grundstimmung kommt auch diesmal der Humor nicht zu kurz, was wiederum zum Teil an Krassnitzer und Neuhauser lag, die gewisse Bälle beim Dreh einfach aufgenommen haben. „Sie bleiben ja wirklich in der Rolle und haben viel von dem Schmäh reingebracht.“