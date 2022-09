„Ich kann keinen nächsten ‚Fack ju Göhte‘ machen“

Am Dienstag präsentierte Kurdwin Ayub (32) ihren Debütfilm in Linz, auf der Diagonale feierte „Sonne“ seine Österreich-Premiere.

VOLKSBLATT: Sie haben mit „Sonne“ bei der Berlinale gewonnen, die Diagonale eröffnet, jetzt läuft Ihr Film in den heimischen Kinos — wie fühlt es sich an?

KURDWIN AYUB: Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war es cooler, jetzt ist es so: „Ah, noch eine Premiere“. Aber, ich muss dazu auch sagen, dass ich seit zwei, drei Monaten tief in meinem neuen Projekt bin. Die Zeit vergeht, und man muss immer sofort weitermachen, weil die Angst natürlich groß ist, und man denkt: „Oh Gott, jetzt vergessen mich die Leute, ich muss den Erfolg halten!“. Aber was heißt schon Erfolg? Jetzt läuft der Film in den österreichischen Kinos an, mal schauen, ob Leute kommen.

In einer Kritik stand, Sie haben mit „Sonne“ „dreckiges und rohes Kino“ gemacht. Können Sie mit der Definition etwas anfangen?

Ich habe versucht, hässlicher zu filmen im Sinne von echten Aufnahmen. Damit das wirklich echt ist, und die Realität ist eben nicht hübsch gemacht und poetisch inszeniert.

Es gibt Szenen, die auf wahren Tatsachen beruhen, die Schauspieler sind großteils Laien. Da verschwimmen ja dann auch die Grenzen zwischen Dokumentarischem und Spielfilm …

Das mache ich lustigerweise schon immer. Ich habe mit meiner Kunstperformance früher auch ein Alter Ego gehabt und damit gespielt, dass die Leute nicht wussten, ob das ich bin, ob das ernst gemeint ist, oder, ob das eine Figur ist, die ich gebaut habe. Ich finde, das passt sehr gut zu unserer Zeit, wo alles im Internet und im Leben eine Persona hat, und man alles zeigen und verkaufen muss.

Wie ist es zur Zusammenarbeit mit Ulrich Seidel gekommen, der den Film produziert hat?

Veronika Franz, die den Film ja auch produziert, war schon meine Dramaturgin, und ich wollte immer schon zu deren Firma gehen, weil sie einem Freiheiten geben und nicht in eine Schublade stecken wollen. Diese Erfahrung habe ich nämlich schon gemacht, nach dem Motto: „Ah, du willst einen Jugendfilm machen? Den nächsten ,Fack ju Göhte‘?“ Sie haben mich in dem gefördert, was ich gerne mache und was ich kann. Und ich kann halt auch nichts anderes. Man muss auch ehrlich sein — ich kann keinen nächsten „Fack ju Göhte“ machen.

Ist es hart, als junge Künstlerin im Filmbusiness Fuß zu fassen?

Ich habe das Glück gehabt, dass ich von Anfang an Film gemacht habe, Animation, Performance … Dadurch war ich schon in diesen Festivalkreisen. Aber ich habe mich trotzdem immer wie ein Außenseiter gefühlt bei so Leuten, die quasi „echt“ Filme machen. Das wurde mir auch vorgehalten: „Das ist ja nur ein Performance-Film, das ist ja kein ,echter‘ Film.“ Aber ich habe euch immer Leute kennengelernt, kleine Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das ist dann immer größer geworden.

Ist es für junge Frauen noch ‚mal besonders schwierig?

Ich glaube, meine Generation macht da keinen Unterschied. Aber ich nehme an, dass es Frauen so zehn Jahre vor mir schwerer hatten. Ein Problem gibt es noch immer: wenn man ein Kind bekommt. Diese Angst habe ich, dass ich dann nicht mehr zurückkommen kann.

Die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler in „Sonne“ sind Laien. Hat sich das so ergeben, oder wollten Sie bewusst mit nicht professionellen Darstellern arbeiten?

Es hat sich insofern ergeben, als dass ich immer Schwierigkeiten damit hatte, das Laienschauspiel mit dem der professionellen Schauspieler in Balance zu halten. Ich finde, ein professioneller Schauspieler oder eine Schauspielerin kann so gut sein, aber wenn sie neben einem Laiendarsteller spielt, der urnatürlich spielt, dann können die nie konkurrieren. Das wirkt immer künstlich. Man muss die Balance finden, dass sie gleichwertig spielen, und das ist schwer. Deswegen arbeite ich eigentlich mehr mit Laiendarstellern. Wenn ich einen Profi nehme, dann suche ich mir das schon sehr genau aus.

Im Cast sind auch Ihre Eltern. Finden die sich in ihren Rollen wieder?

Nein, ehrlich gesagt nicht! Die spielen ganz andere Rollen. Mein Vater ist privat schon sehr lustig, aber er würde mit uns Kindern nie so umgehen, wie im Film. Meine Mutter ist gar nicht so. Sie war in meiner Jugend eher die Liberale. Ich wollte ein Ehepaar haben, und es ist so schwer, Kurden zu finden, die denselben Dialekt sprechen, die das Alter haben, die auch Deutsch verstehen und sich trauen. Nach zwei Jahren Casting für die Film-Eltern habe ich dann gesagt: „Ok, jetzt nehme ich meine Eltern.“

Und die waren gleich dabei?

Nein, mein Vater wollte nicht. Dann habe ich meine Mutter genommen, dann wurde er eifersüchtig und wollte doch.

Sind sie jetzt auf den Geschmack gekommen?

Also, mein Vater will jetzt Superstar werden, meiner Mutter ist es ein bisschen peinlich. Aber sie ist auch ein Showgirl, sie tut nur so.

Michael Haneke rät jungen Filmemachern, sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie kennen. Machen Sie das mit „Sonne“?

Ich glaube ja. Das stimmt schon, wenn man nicht so ein Händchen für Recherche hat und nicht so die Empathie, sich in andere Menschen und Situationen reinzufühlen, dann sollte man vielleicht nicht irgendwas drehen, wo man sich nicht auskennt. Für den ersten Spielfilm habe ich mich ‘mal nicht getraut, in ein anderes Thema zu steigen und mir gedacht, es ist sicherer, wenn ich das mache, wo ich mich total auskenne, wo ich experimentieren kann.

Wird die migrantische Lebenswelt richtig abgebildet im Film, kommt sie überhaupt vor?

Es gibt dieses Klischee „Nicht schon wieder so ein österreichischer Migrantenfilm!“. Aber wenn man in die Kinocharts schaut, gibt es seit Jahren keinen Film, wo es um Migration oder den Islam geht. Und wenn, dann sind es nur so Bobo-Komödien. Das ist überhöht, das ist keine Lebensrealität. Und das habe ich versucht darzustellen und frei von Klischees zu erzählen. Es gibt im Islam, in meiner Kultur, diese patriarchale Struktur, aber ich wollte ‘was anderes zeigen, etwas, das es auch gibt. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die authentisch ist, weg von dem Bild des armen Ausländermädchens.

Für viele Menschen ist diese Welt ja völlig fremd, und sie kommen mit Ihrem Film damit in Berührung …

Ich lebe in meiner Welt, mit meinen Eltern, ich habe den Hintergrund, ich kenn das. Aber es gibt sehr viele Österreicher oder Deutsche, die kennen keine Muslima. Das finde ich so interessant, weil ich habe Kommentare von Leuten bekommen, von denen man denkt, die seien links und liberal, aber die wussten nicht, wie diese Welt ist. Das hat mich total überrascht. Die hatten die meisten Vorurteile und haben mir gesagt, sie hätten gedacht, dass solche Frauen unterdrückt, gezwungen werden.

Sie arbeiten schon am nächsten Film „Mond“ — knüpft der an „Sonne“ an?

Es geht um eine österreichische Kampfsportlerin, die ihre Karriere beendet und Personal Trainer wird und für eine arabische Familie arbeitet. Dann passieren mysteriöse Sachen … Wir casten gerade, haben schon ein paar Schauspielerinnen und drehen in Jordanien.

Ist Ihr Vater wieder dabei?

Nein, aber er hat eine sehr große Angst, dass mein Film nicht funktionieren und nicht lustig genug sein wird, ohne ihn.

Mit KURDWIN AYUB sprach Mariella Moshammer