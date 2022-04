Mit 202 Treffern holte sich Lucijan Fizuleto mit 42 (!) Toren Vorsprung die Schützenkrone im Grunddurchgang der Handball-Liga Austria.

Nun soll der 28-jährige Slowene den HC Linz AG erstmals seit 2010/11 ins Halbfinale führen. Dazu muss im Viertelfinale Bregenz ausgeschaltet werden. Gegen den Rekordmeister wurden alle drei Duelle heuer verloren, zuletzt im Cup nach Verlängerung.

„Ich will zwei Siege. Punkt“, stellte Fizuleto vor dem ersten Match der Best-of-3-Serie am Freitag in Vorarlberg klar, das Heimspiel folgt am Dienstag (jew. 20.20 Uhr).

VOLKSBLATT: Bregenz war für Linz bisher nicht zu schlagen, warum gelingt es ausgerechnet jetzt?

FIZULETO: Weil wir Halbfinale spielen wollen (lacht). Wir wollen diese Saison auch etwas gewinnen, nicht nur Spiele, sondern auch eine Medaille. Wir geben seit Beginn Vollgas und diese Mentalität haben wir noch immer und sagen nicht: ‘Wow, wir sind Sechster, brauchen nicht mehr zu spielen.’

202 Tore sind eine stolze Ausbeute. Haben Sie ein besonderes Geheimnis bei Ihren Würfe?

Ich werfe viel (lacht) und auch die Siebenmeter (46 von 56 getroffen/Anm.). Ich würde es gerne sehen, dass wir die Tore etwas mehr verteilen, damit die Gegner wissen: ‘Ok, die sind von allen Seiten gefährlich.’

Aber Sie sind schon ein Typ, der gerne Verantwortung übernimmt.

Ja, würde ich schon sagen. Ich liebe diese Verantwortung. Und der Trainer gibt sie mir. Mir gefällt es einfach, Tore zu machen. Deshalb bin ich in der Abwehr etwas schwächer, ich würde sogar sagen, alle sind besser als ich (lacht). Aber ich mache so viel im Angriff, dass ich nach 15 Minuten Angriff/Abwehr wechseln muss.

Nächste Saison werden Sie wieder Tore für Linz werfen. Warum haben Sie sich entschieden, den Vertrag zu verlängern?

Weil ich mich hier wirklich wohl fühle. Es sind alle so gute Menschen hier. Wenn etwas nicht klappt, unterstützen sie dich und das ist mir ganz wichtig. Ich habe schon in anderen Vereinen gespielt, wo nur geschaut wird, wie du Handball spielst.

Die verstehen nicht, dass du in einem anderen Land bist, weg von der Familie. Und es ist ganz schwer, wenn du diese Unterstützung nicht hast vom Klub. Außerdem ist Milan (Vunjak) ein super Trainer. Mit ihm kannst du über alles reden, nicht nur über Handball.

Mit HC-Linz-AG-Topscorer LUCIJAN FIZULETO sprach Tobias Hörtenhuber