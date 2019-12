„Ich mag es, wenn’s ans Eingemachte geht“

Nestroy-Preisträgerin Anna Rieser spielt ab Freitag in Linz in Handkes „Immer wieder Sturm“

Vor rund einer Woche hat Schauspielerin Anna Rieser den Nestroy-Theaterpreis für den besten weiblichen Nachwuchs gewonnen, ab Freitag steht die 30-Jährige am Landestheater Linz in Peter Handkes „Immer wieder Sturm“ auf der Bühne.

VOLKSBLATT: Herzlichen Glückwunsch noch zum Nestroy. Haben Sie es schon verdaut und realisiert?

RIESER: Schön langsam habe ich es realisiert und ich freue mich immer noch extrem. Ich war schon einmal beim Nestroy als Zuschauerin, aber dieses Mal war es natürlich etwas ganz anderes.

Wurde danach ordentlich gefeiert?

Ja, wir haben schon richtig gefeiert. Wir waren von Linz aus ja mit drei Stücken nominiert und mit rund 15 Leuten in Wien.

Was bedeuten Ihnen als Schauspielerin denn Auszeichnungen?

Es ist eine wirklich große Wertschätzung für meine Arbeit. Es ist ja auch wirklich harte Arbeit. Auch die Grace zu spielen, für die ich den Nestroy bekommen habe, war echt anstrengend, das war wie Sport. Diese Wertschätzung tut richtig gut. Man weiß, man macht das Richtige.

Ist Ihnen die Rolle der Grace in „Dogville“ von Anfang an gelegen?

Ich kann sagen, ich habe Grace bis heute nicht ganz verstanden. Weil es ist ein Wahnsinn, was sie macht. Während ich sie gespielt habe, habe ich jeden Schritt, den sie setzt, verstanden. Aber wenn ich davor oder danach darüber nachdenke, habe ich nicht begriffen, warum sie das alles mit sich machen lässt.

Gab es für Sie jemals einen Plan B?

Während der Schulzeit war Schauspielerei ganz weit weg von mir. Ich bin in Gastein aufgewachsen und habe auch niemanden in der Familie, der irgendwas mit Schauspiel oder Theater zu tun hat. Erst mit 20, als ich nach Wien gegangen bin, das Burgtheater besucht habe, da habe ich gesehen, dass mich das interessiert. Ich habe dann privaten Schauspielunterricht genommen und es am Mozarteum probiert und das hat sofort funktioniert. Was mich heute auch interessiert, ist Schreiben. Ich arbeite gerade an einem Drehbuchprojekt. Aber eigentlich gibt es keinen Plan B, ich will unbedingt am Theater sein und Schauspiel machen.

Direkt nach Ihrer Ausbildung sind Sie 2016 ans Landestheater Linz engagiert worden. Auf ein fixes Engagement warten Kollegen von Ihnen oft jahrelang …

Das war ein großes Glück. Wir hatten ein Absolventenvorsprechen in Salzburg. Da waren auch Stephan Suschke und Andreas Erdmann (Anm., Schauspielchef und Leitender Dramaturg) vom Landestheater Linz und haben mich direkt angefragt. Dieser Neustart damals in Linz hat mich auch sehr gereizt.

Welche Art von Rollen mögen Sie denn besonders gerne?

Abgründe mag ich gerne. Meine Mama sagt immer: „Soviel grausige Stücke muss ich mir anschauen.“ Die machen mir aber gerade extrem viel Spaß. Ich mag es, wenn’s so richtig ans Eingemachte geht und man dem Zuschauer was zumutet. Wenn man am liebsten die Augen zumachen würde, das taugt mir schon. Aber auch Komödien, die Abwechslung macht’s aus.

Regisseurin Stephanie Mohr nennt Handkes „Immer noch Sturm“ ein „großartiges literarisches Werk“. Wie geht es Ihnen mit dieser wunderschönen Sprache?

Der Text ist wahnsinnig berührend und man wird selbst so zurückgeworfen auf seine Kindheit, Erinnerungen, man denkt an seine Verstorbenen. Sehr wichtig war bei dem Text, dass wir ganz, ganz wortgetreu sind. Wo man sich oft ein bisschen Freiheiten nimmt, einen Satz ein bisschen umdreht, ein eigenes Wort einbaut … das ist bei diesem Werk überhaupt nicht möglich. Es war klar, dass wir alle ganz penibel am Text bleiben und das war extrem anstrengend. Bei Handke ist es echt wichtig, dass man beim Text bleibt, weil er so gut geschrieben ist. Wenn es heißt „einander nie“, dann heißt es „einander nie“ und nicht „nie einander“. Es macht wirklich einen großen Unterschied.

Handke ist als Literaturnobelpreisträger in aller Munde, muss aber auch mit massiver Kritik leben. Inwiefern beeinflusst diese politische Diskussion die Produktion?

Wir haben viel darüber diskutiert, aber dann auch irgendwann gesagt, jetzt lassen wir das beiseite und konzentrieren uns nur auf den Text. Wir haben uns schon auch gedacht, es ist der Wahnsinn, dass wir gerade jetzt den Handke spielen. Laufen uns jetzt die Zuschauer weg oder kommen sie erst recht?

Sie hatten schon mehrere Rollen in TV-Produktionen. Werden wir Sie künftig häufiger im Fernsehen sehen?

Ja, das hätte ich schon gerne. Es ist aber oft nicht so leicht unter einen Hut zu bringen.

Gibt’s da irgendwelche Traumrollen?

Irgendetwas Gefährliches, was man mir nicht so zutrauen würde. Am Theater spiele ich eh viele unterschiedliche Rollen, da bin ich Gott sei dank nie in die Schiene gerutscht, dass ich nur die Töchter spiele.

Mit ANNA RIESER sprach Mariella Moshammer