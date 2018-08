Waltraut Haas, legendäres „Mariandl“ und ebenso legendäre Rösslwirtin im Heimatfilm der 1950er- und 60er-Jahre, hat derzeit einen dichten Terminkalender: Ab 31. August steht sie bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen in Ödön von Horvaths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ auf der Bühne, und vor wenigen Tagen sind ihre Erinnerungen in Buchform unter dem Titel „Jetzt sag ich’s“ erschienen. Eine Biografie wurde schon vor zehn Jahren publiziert, aber im neuen Buch gehe es auch darum, „was vor meiner Ehe war“, so Haas: „Ich war nicht immer ein braves Mariandl. Wenn man so lange in dem Beruf ist, dann kommen eben Dinge vor, und die hab ich halt erzählt jetzt — und jetzt sag ich’s“.

„Ich bin halt der Liebling, wenn ich dort hinkomme“

Das liebliche „Mariandl“- Image durchbricht der Langzeit-Publikumsliebling — ihr Debüt feierte sie mit 17 Jahren am Linzer Landestheater — spätestens auch mit der Rolle der bösen Großmutter im Horvath-Stück. „Ich hab auch ein bissl Angst, dass das Publikum gerade in Weißenkirchen geschockt sein wird. Ich bin halt der Liebling, wenn ich dort hinkomme: Unser Mariandl ist wieder da. Das werden sie dann vielleicht nicht mehr sagen.“

Doch ihr Sohn (Marcus Strahl, Intendant der Wachaufestspiele und der Neuen Bühne Wien) habe erklärt, diese Rolle hätten alle älteren Burgschauspielerinnen gespielt. Da brauche sie sich nicht zu ängstigen, dass sie dann nicht mehr beliebt sein könnte. Auch in der Theaterfassung von „Hofrat Geiger“ hatte sie 2011 in Weißenkirchen die Großmutter verkörpert: „Das war auch eine böse Hex‘, aber die war witzig! Witzig und listig. Aber ich spiel ja jetzt nicht nur solche Rollen!“

Auf die Frage, wer von den vielen prominenten Persönlichkeiten, denen Haas im Laufe der Zeit begegnet ist, am stärksten in Erinnerung geblieben ist, kommt die Antwort ohne langes Nachdenken: „Sicher natürlich die Arbeit mit meinem Mann (Anm.: Erwin Strahl, 1929-2011). Wir haben ja damals nicht nur Filme gemacht, sondern nach der großen Filmzeit auch 30 gemeinsame Theaterproduktionen. ,Es war die Lerche‘ von Kishon haben wir 400 Mal gespielt. Das war für mich eigentlich die schönste Zeit: Mit meinem Mann Theater zu spielen. Ich vermisse ihn sehr.“

Nun hat der Sohn den Part übernommen. Er schenke ihr auch jedes Jahr eine Schiffsreise, wie sie sie mit Erwin oft unternommen hat, und überlege immer, wie er sie in Weißenkirchen einsetzen könne. Wie es denn für sie sei, wenn der eigene Sohn Regie führe? „Ich bin eine ganz eine Brave“, lacht Haas, „ich liebe es, wenn er Regie führt.“

Die oft gestellte, unvermeidliche Frage nach der erstaunlichen Fitness ist schnell beantwortet: „Seit meiner Jugend habe ich jeden Morgen geturnt. Fünf Minuten, nicht länger. Und dann zweimal am Tag spazieren gehen mit dem Hund. Das Positive ist eigentlich immer schon in mir drin gewesen. Ich bin dankbar, dass ich soweit gesund bin, dass ich noch einen Beruf habe, der mir viel Freude macht, und dass ich meinen Sohn hab.“

Bereits im Alter von fünf Jahren hatte Waltraut Haas ihren Vater verloren. Später sollte Hans Moser so etwas wie ein Vaterersatz für sie werden. Ihre Mutter, so erinnert sie sich, habe ihm manchmal Ente zubereitet, seine Lieblingsspeise. Auch auf Palatschinken sei Moser versessen gewesen, doch hatte seine Frau ein strenges Auge darauf, dass er Diät hielt.

Bei Proben für eine Operette sprang ein damals völlig unbekannter Reinhardt-Seminarist für den erkrankten Franz „Zwetschi“ Marischka ein: Der junge Peter Alexander rettete die Produktion. Jahre später sollte Alexander als Leopold im „Weißen Rössl“ neben Haas reüssieren. Das Verhältnis zueinander war jedoch kühl. Eines Tages besuchte Haas einen Dreh, bei dem Alexander im Wasser gefilmt wurde, und setzte sich inzwischen auf seinen Sessel. Das missfiel dem Kollegen, der sich vor Haas aufpflanzte. „Ich hab ihn angelächelt, dann hab ich ganz laut gesagt: Is was? Der ist so z’sammg’fahren. Seit dem Moment waren wir die besten Freunde und sind es geblieben bis zum letzten Film, den wir gemacht haben. Da hatten wir beide Tränen in den Augen. Wir haben uns wirklich sehr lieb gehabt. Aber es war immer alles Kameradschaft, Freundschaft. Echte Freundschaft.“

Die Rösslwirtin war ihre absolute Lieblingsrolle

Erst kürzlich sei sie wieder nach ihrer Lieblingsrolle gefragt worden, erzählt Haas. „Mariandl weniger — die Rösslwirtin! Absolut!“ Das einzig Negative sei gewesen, dass sie nicht singen durfte. Hilde Alexander habe gesagt: „In einem Film mit Peter Alexander singt nur einer, und das ist er.“

Wenn sich heute eine Moderatorin einmal im Tonfall vergreift, kann die charmante „Hasi“ ganz schön hantig werden. So wie damals, als sie bei einer nicht näher genannten TV-Show mit ironischem Unterton als „Königin des Heimatfilms“ angekündigt wurde. Mehr brauchte es nicht! Denn zu ihren Filmen steht sie nach wie vor, immerhin hätten diese vielen Menschen in schweren Zeiten Freude gebracht. Als es dann doch immer seichter wurde, hat sich Haas vom Film weitgehend verabschiedet.