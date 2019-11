„Ich weiß nicht einmal, wo die WM-Medaillen liegen“

VOLKSBLATT: Die Saison eins nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher beginnt nun auch für die Speedfahrer. Wie groß ist die Lücke, die er hinterlässt?

VINCENT KRIECHMAYR: Sehr groß, ganz klar. Der Marcel ist der größte Skifahrer aller Zeiten und hat es sich mehr als verdient, in Pension zu gehen. Aber was noch wichtiger war, er war immer ein Riesenvorbild, nicht nur für die Kids, sondern auch für uns. Er hat uns gezeigt, was mit 100 Prozent Ehrgeiz, Willenskraft und eiserner Disziplin möglich ist.

Zur Person Vincent Kriechmayr Geboren: 1. Oktober 1991 in Linz, aufgewachsen in Gramastetten

Größe/Gewicht: 1,86 m/93 kg

Verein: TVN Sparkasse Colop Wels

Ski/Skischuhe: Fischer

Fanpage: www.veni-vidi-vinc.at

Hobbys: Fußball, Eishockey

Größte Erfolge: 4 Weltcupsiege (2017/Beaver Creek, 2018/2x Aare, 2019/Wengen), WM-Silber und -Bronze 2019 in Aare.

Haben seine Erfolge auch Druck von den Teamkollegen genommen?

Das ist mir egal, der Druck kommt nur von mir selbst. Ich muss oft darüber schmunzeln, was geschrieben wird, weil die Expertenmeinungen teilweise wirklich grandios sind.

Wie ist Vorbereitung verlaufen?

Das Training war sehr gut und das Schöne am Sport ist ja, dass man sich immer in allen Bereichen verbessern kann. Man darf nichts dem Zufall überlassen, muss ständig an allen Komponenten arbeiten.

„Haben an den richtigen Hebeln gedreht“

Wie schaut es auf dem Materialsektor aus, was hat sich über den Sommer getan?

Sehr vieles, wir versuchen natürlich ständig, uns zu verbessern und da habe ich mit der Firma Fischer den besten Partner, der mich optimal unterstützt. Ich glaube, wir haben an den richtigen Hebeln gedreht, um wieder erfolgreich zu sein.

Auch als zweifacher WM-Medaillengewinner sind Sie bescheiden geblieben!

Ich bin einfach keiner, der eine riesige Party schmeißt, sondern genieße es, wenn ich am Abend am Zimmer liege und denke, das war ein cooler Tag. Die innere Genugtuung ist riesengroß, aber ich weiß nicht einmal, wo die Medaillen liegen. Ich schaue mir keine Pokale oder Medaillen, sondern lieber meine Fahrten an, was habe ich gut und was weniger gut gemacht. Ich schaue mir auch die Gegner an, das bringt mich weiter, das macht mich besser.

„Möchte wieder beständig in die Top 5 fahren“

Wie lauten Ihre Ziele für den Winter 2019/20?

Ich werde oft nach ergebnisorientierten Zielen gefragt aber damit tue ich mir schwer, weil ich die nicht habe. Mein Ziel, ist mich ständig in allen Belangen zu verbessern, sei es mental, körperlich, technisch oder was das Material betrifft, da versuche ich, überall den nächsten Stepp zu machen. Aber natürlich möchte ich vorne mitkämpfen. Mein Ziel ist, bei jedem einzelnen Rennen, wo ich am Start bin, vorne zu sein. Ich möchte kein Rennen haben, wie letztes Jahr in Gröden, wo ich zweimal nicht gut war. Sonst war ich beständig in den Top 5, das ist wieder das Ziel.

Die Highlights in einer Saison ohne Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften?

Ganz klar die Heimrennen Kitzbühel und für mich als Oberösterreicher heuer natürlich besonders Hinterstoder, dazu Wengen, das sowieso immer ein Highlight ist, nicht nur, weil ich letztes Jahr gewonnen habe. Es gibt viele Rennen, auf die ich mich sehr freue.

„Slalomfahrer werden mehr kämpfen müssen“

Auch auf die Kombinationen, von denen es heuer drei statt zwei und eine davon in Hinterstoder gibt?

Ich bin immer ein Fan von der Kombination gewesen, hätte mir aber ehrlicherweise gewünscht, dass man die Kombi einmal weglässt und wir dafür mehr Speedrennen bekommen. Leider fällt der Super-G in Bormio, der sehr schön war, wieder weg und auch das Thema Sprint-Abfahrt in Wengen, die im Raum gestanden ist, hat sich damit erledigt. Es ist, wie es ist. Ich nehme die Herausforderung an und denke, dass die neue Startregelung die Kombination etwas fairer macht. Die Slalomfahrer werden mehr kämpfen müssen.

Riesentorlaufstarts sind kein Thema?

Nein, ich habe zwar viel Riesentorlauf trainiert, plane aber keine Starts. Da bin ich leider nicht gut genug, dass ich vorne mitkämpfen kann. Das überlasse ich den Spezialisten und die schaue ich mir gerne im TV an. Der Marcel hat es vorgemacht und zwei Disziplinen dominiert. Auch ich möchte mich auf meine Stärken konzentrieren, in Abfahrt und Super-G kann ich Rennen gewinnen.

Und vielleicht auch im Kampf um die kleinen Kugeln in Abfahrt und Super-G mitmischen?

Es ist an der Zeit, wieder einmal eine Kugel nach Österreich zu holen. Ich denke, das erwartet die Öffentlichkeit und das erwarten auch wir selbst von uns. Aber mein Ziel ist, jedes einzelne Rennen gut umzusetzen. Alles andere ergibt sich dann.

Mit Weltcup-Ass VINCENT KRIECHMAYR sprach Roland Korntner