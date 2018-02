„Ich will in Le Mans gewinnen!“

Mit einem perfekten Auftakt fährt Thomas Preining in seine zweite Saison als Porsche Nachwuchsrennfahrer. Der 19-jährige Linzer gewann das 24-Stunden-Rennen von Dubai und darf nach einer tollen Vorjahressaison heuer weiter für Porsche Gas geben. „Das Auto passt, es geht um die Meisterschaft“, hält der schnelle Ex-Kart-Champion nichts vom Tiefstapeln, er will im Carrera Cup Deutschland und im Porsche Super Cup möglichst viele Rennen gewinnen. „Die Saison 2018 ist praktisch ausfinanziert, das ist perfekt für diese Jahreszeit, normalerweise musst du bis Jahresende zittern.“ Mit der Mondseer BWT AG, dem Wiener Auhof-Center und Energy-Drink-Hersteller Silberpfeil hat Preining den finanziellen Rückhalt sicher, jetzt will er den Sponsoren auf rasante Weise Dank abstatten. „Ein Meistertitel, vielleicht zwei, das wäre toll. Jetzt liegt’s an mir!“

Ende März startet die Rennsaison mit ausgiebigen Tests, bis dahin will Preining mit guter Vorbereitung im Simulatortraining den Grundstein zu einer erfolgreichen Saison legen. „Wir fahren im Porsche Super Cup ja im Rahmenprogramm der Formel 1, da hast du jedes Mal eine andere Strecke, ein anderes Set-up, da brauchst du viel Erfahrung.“

Neben den beiden Rennserien im 4-Liter-Boliden mit gut 500 Pferdestärken wird „Torpedo-Tommy“ auch in einzelnen Langstreckenrennen antreten.

Ein Sieg beim 24-Stunden-Klassiker von Le Mans ist das Fernziel des verhinderten Wirtschaftsstudenten. „Im Wintersemester 2017/18 habe ich keine einzige Klausur geschafft, und sogar die Ersatzklausuren verpasst.“

Das Sommersemester an der Johannes-Kepler-Uni wird Tommy Preining auch nicht besuchen können, knappe 160 Tage wird der Porsche-Pilot heuer rasant unterwegs sein.

